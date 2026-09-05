Los corredores elogiaron el circuito y palpitan una gran jornada de descenso

Las prácticas oficiales de descenso dejaron muy buenas sensaciones entre los participantes que se congregaron para rodar en la montaña. Con una meteorología propicia y un terreno en óptimas condiciones, tanto los representantes de la ciudad como los pilotos llegados desde distintas localidades de la cordillera completaron sus pasadas de reconocimiento y puesta a punto de cara a la competencia final.

Entre los referentes locales, Lulo Alemán contó sus sensaciones tras completar una de las primeras bajadas de prueba. Destacó el excelente estado del circuito y remarcó la conveniencia de regular el esfuerzo físico para guardar energías con vistas al domingo. En ese sentido, explicó que, al conocer bien las características del trazado por su condición de local, la idea fue también ceder lugar en la pista para que los más chicos y los competidores que vinieron de afuera pudieran entrenar con tranquilidad y familiarizarse con el terreno.

Fomento a los principiantes y respaldo institucional

Alemán hizo hincapié en el impulso que genera la incorporación del descenso dentro del programa de los Juegos de Montaña, calificándolo como un gran acierto sobre todo para quienes recién se inician. Según analizó, el acompañamiento de la municipalidad le da una visibilidad clave a la disciplina y estimula a que más personas se sumen a la práctica activa sobre dos ruedas.

En esa misma línea, el corredor local celebró ver a numerosos chicos nuevos dando sus primeros pasos, al igual que jóvenes más grandes que están arrancando desde cero y encuentran en este evento el marco ideal para disputar su primera carrera oficial. Anticipando un ambiente festivo con música y camaradería para acompañar el clima primaveral, invitó a la comunidad a presenciar la actividad asegurando que la jornada decisiva será memorable.

Experiencia comarcal y análisis técnico del trazado

El circuito también convocó a jóvenes valores de la Comarca Andina, como Lautaro, un corredor de 18 años oriundo de Epuyén que se acercó a medirse en la montaña. Con dos años y medio de trayectoria en el deporte, el joven compite habitualmente en la categoría Junior, aunque para esta ocasión decidió probarse y sumar experiencia en la división X-Pro.

A pesar de contar con rodaje previo en pistas de diversas localidades como Aluminé, El Chocón y Villa La Angostura, el piloto chubutense remarcó la exigencia que plantea este circuito cordillerano. Tras completar un par de descensos iniciales apenas arribado al cerro, calificó la pista como sumamente entretenida y veloz, subrayando que presenta un nivel alto, con sectores técnicos, presencia de piedras y diversas líneas de trayectoria para elegir, lo que demandará concentración absoluta para la manga definitiva del domingo.

T.B