Juegos de Montaña: la mirada y el apoyo incondicional de las madres en la previa del descenso

El rugir de las ruedas sobre la tierra y la velocidad con la que los jóvenes bajan por las laderas cordilleranas tienen su contracara indispensable al pie del circuito. En plena jornada de prácticas y puesta a punto de las bicicletas, las madres de los corredores siguen de cerca cada movimiento desde la zona de llegada, combinando la adrenalina propia de una disciplina extrema con el acompañamiento constante.

Una de las mamás presentes en el lugar relató la ansiedad con la que se aguarda cada descenso mientras los chicos completan sus pasadas de reconocimiento. Explicó que la espera hasta verlos cruzar la meta genera los nervios habituales de cualquier madre, pero remarcó que están allí para sacar fotos y apoyarlos en todo lo que esté a su alcance durante los entrenamientos.

Pasión que se retoma y foco absoluto en la protección

Otra de las madres dialogó sobre el camino deportivo de su hijo, quien se inició en la actividad desde muy pequeño, luego hizo una pausa y ahora decidió retomar con más edad y madurez. Para las familias, la experiencia pasa por subir la montaña, estar cerca y compartir esa misma carga de adrenalina que sienten los jóvenes arriba de la bicicleta.

En cuanto a las recomendaciones en el hogar, subrayó que como padres la insistencia principal está puesta en la seguridad personal. El mensaje recurrente hacia los chicos es que, ante la mínima duda sobre un obstáculo, elijan no arriesgarse. Asimismo, hizo especial hincapié en no prescindir jamás de los elementos obligatorios de cuidado, remarcando el uso del casco, los guantes y el cuello cervical como piezas indispensables frente al rigor de un deporte extremo. De acuerdo con su mirada, a medida que los corredores avanzan y adquieren experiencia van asimilando de mejor forma las exigencias del trazado.

Historias que llegan desde la región: el viaje desde El Maitén

El circuito también reúne a delegaciones familiares que viajaron exclusivamente para ser parte de la competencia. Una mamá proveniente de la localidad de El Maitén compartió la historia de su hijo, quien mamó la pasión por el ciclismo desde muy chico gracias a los años en que su padre corrió y compitió sobre dos ruedas, eligiendo luego volcarse de lleno a la modalidad de descenso.

Con simpatía y franqueza, la mujer reconoció que en este tipo de disciplinas quienes más sufren son las madres apostadas en la meta, ya que los corredores no experimentan miedo al momento de lanzarse por la pendiente. Frente a esa osadía juvenil, el rol familiar vuelve a ser el de transmitir cautela, aconsejándoles que mantengan el cuidado en todo momento y que, ante saltos que presenten demasiada complejidad técnica, opten con tranquilidad por tomar los desvíos habilitados en el circuito.

T.B