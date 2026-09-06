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06 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Oro y récord argentino para la esquelense Olivia Conesa

La atleta esquelense Olivia Conesa obtuvo la medalla de oro en los 100 metros llanos del Campeonato Nacional U18 en Venado Tuerto. Registró un tiempo de 11.65 segundos y mejoró el récord argentino. 
Por Redacción Red43

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La representante del Club Independiente Deportivo de Esquel alcanzó el primer lugar del podio para la Federación de Atletismo del Chubut en la competencia desarrollada en Santa Fe. Con una marca de 11.65 segundos en la final de los 100 metros llanos femeninos y un viento a favor de 1.2 metros por segundo, superó por cuatro centésimas el tiempo de 11.69 que mantenía desde principios de año en el CENARD, renovando así la plusmarca nacional de la categoría.

 

La atleta, que entrena bajo las órdenes de la profesora Adriana Garzón, superó en la carrera decisiva a las representantes de la Federación Atlética Metropolitana, Julieta Telias y Paz Francucci, quienes registraron marcas de 11.93 y 12.08 segundos para completar el podio.

 

En las etapas clasificatorias, Conesa había avanzado a la final tras ganar la primera serie con un tiempo de 11.78 segundos, escoltada por Ana Viegener de la Metropolitana con 12.32. Por su parte, en la segunda serie, donde se impuso Stefanía Oblak con 12.03, la competidora Paulina Baieli, del Club Atlético Rada Tilly, ocupó la quinta posición con un registro de 13.63 segundos.

 

 

 

 

 

 

 

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