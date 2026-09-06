Formación docente en Chubut: abre la inscripción para el curso virtual sobre Malvinas

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, puso en marcha las inscripciones para el Curso de Capacitación Docente titulado Entender Malvinas. Esta propuesta de formación busca profundizar el abordaje histórico, jurídico, político, geopolítico y pedagógico de la Cuestión Malvinas, con el objetivo de fortalecer las herramientas para su enseñanza en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de la provincia.

La iniciativa plantea ampliar el tratamiento de la causa más allá del conflicto bélico del año 1982, sumando dimensiones que promuevan una enseñanza contextualizada y crítica sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Durante los trayectos se abordarán antecedentes históricos, la ocupación británica de 1833, la geopolítica del Atlántico Sur, las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, los recursos naturales estratégicos, las gestiones diplomáticas y el proceso de posguerra, además de brindar herramientas didácticas para llevar a las aulas.

La capacitación estará a cargo del Departamento de Investigación, Capacitación y Divulgación de la Dirección Gesta de Malvinas del Honorable Senado de la Nación. El trayecto formativo consta de diez encuentros virtuales de carácter sincrónico, con una carga horaria global de 20 horas reloj. Las clases darán inicio el lunes 7 de septiembre y se dictarán habitualmente los días lunes y jueves en el horario de 19 a 21 horas.

La propuesta dispone de un cupo máximo de 140 participantes y el registro permanecerá habilitado hasta completar las vacantes. El proceso de inscripción se realiza completando el formulario disponible en internet, tras lo cual cada postulante recibirá la confirmación formal e instrucciones por correo electrónico.