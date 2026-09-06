Anticipan un domingo a pleno sol pero con heladas matinales

Para este domingo 6 de septiembre se prevé una jornada con condiciones meteorológicas muy estables y presencia de sol a lo largo de todo el día en la ciudad de Esquel.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el ambiente se mantendrá sumamente frío. A las 02:00 horas se registrarán -3°C con una sensación térmica de -4°C y cielo despejado, mientras que a las 05:00 la temperatura se ubicará en -2°C con térmica de -4°C. Hacia las 08:00, ya con el cielo soleado, el termómetro marcará nuevamente -3°C y una sensación térmica de -4°C, con vientos predominantes del sector noreste de entre 5 y 19 km/h y un índice UV en 0 bajo.

Con el transcurso de las horas, el cielo continuará completamente soleado y las marcas térmicas comenzarán a ascender. A las 11:00 horas se esperan 3°C con igual sensación térmica y vientos del este a velocidades de 5 a 22 km/h. Para las 14:00 horas el termómetro subirá a 7°C, con una sensación térmica de 6°C, vientos del este de 8 a 27 km/h y un índice UV en 3 medio, requiriendo protección de FPS 6-10.

El valor máximo del domingo llegará a las 17:00 horas, cuando la temperatura alcance los 9°C, acompañada por una sensación térmica de 8°C y vientos del este de entre 7 y 25 km/h, con índice UV en 1 bajo.

Hacia la noche el cielo volverá a presentarse despejado. A las 20:00 horas se anticipan 3°C con una sensación térmica de 3°C y vientos leves del este de 3 a 16 km/h, descendiendo finalmente a las 23:00 horas hasta -1°C, con una sensación térmica de -2°C y vientos del noreste de entre 5 y 17 km/h.

T.B