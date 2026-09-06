“Un balance altamente positivo”

Llevar adelante un evento deportivo en la montaña nunca es tarea sencilla, mucho menos en una temporada donde la nieve se hizo rogar. Sin embargo, para Juan Pablo Mandrú Henríquez, director técnico del certamen, la sensación que prevalece al cerrar el evento es la de deber cumplido.

A la hora de hacer el balance, Mandrú Henríquez no oculta la complejidad del contexto climático que afectó a toda la región, pero pone el foco en lo esencial: "Fue un balance positivo dentro de una temporada bastante complicada de nieve. Creo que se logró el objetivo, que es el desarrollo de un campeonato que fomenta el compañerismo y las buenas prácticas de los chicos", destaca con frialdad técnica y compromiso pedagógico.

La repercusión de la competencia excede lo estrictamente deportivo. Al analizar el impacto económico para la ciudad de Esquel —un flujo estimado en torno a los 400 millones de pesos entre alojamientos, gastronomía y pases a los medios de elevación—, el director técnico reconoce la relevancia que adquiere este tipo de citas para las economías locales de montaña.

Con la mirada puesta en el futuro del circuito transandino, confirma además la alternancia estratégica con el lado chileno: la próxima edición se disputará en el centro de esquí Antillanca. Respecto del regreso de la sede al territorio argentino para las siguientes temporadas, deja entrever que las gestiones apuntan hacia los centros invernales ubicados al norte de Bariloche.

Autocrítico y enfocado en la mejora continua, Mandrú Henríquez no se queda solo con el aplauso. Aunque califica la organización, la logística y la atención a las delegaciones como "excelentes", apunta con precisión los aspectos a perfeccionar: "Siempre hay detalles que mejorar, quizás trabajar un poco más en la preparación de las pistas, pero en el resto la organización estuvo muy bien".

Con ese equilibrio entre la rigurosidad deportiva y la promoción de valores humanos en los deportistas juveniles, Juan Pablo Mandrú Henríquez cierra una etapa clave en la cordillera, consolidando un torneo que es a la vez motor turístico y cantera del esquí regional.