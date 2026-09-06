Epuyén: entregaron viviendas a familias afectadas por el incendio y ya planifican el próximo verano

En el sector denominado El Vallecito, cerca de El Pedregoso, el municipio de Epuyén concretó la entrega de cinco viviendas destinadas a familias que sufrieron la pérdida de sus hogares durante el incendio forestal ocurrido en enero de este año. La ceremonia contó con la participación de autoridades provinciales y locales, en un contexto marcado por el impacto que provocaron los incendios durante los últimos dos períodos estivales en la localidad.

Durante el acto, el intendente de Epuyén, José Contreras, manifestó sus sensaciones tras concretar la entrega del primer grupo de soluciones habitacionales. "Hoy estuvimos entregando cinco viviendas acá en el sector denominado El Vallecito, cerca del Pedregoso, ejido urbano de Epuyén. Viviendas afectadas en el incendio de enero de este año. Lamentablemente, como todos saben, por segundo año consecutivo fuimos afectados gravemente por un incendio. Así que nada, contento, más feliz ver a las familias que están contentas de recibir sus viviendas", expresó el jefe comunal.

Asimismo, Contreras precisó que las labores de reconstrucción continúan en marcha en el ejido urbano y adelantó que en el corto plazo se realizarán nuevas entregas a medida que avancen las obras. "Hemos entregado cinco viviendas y próximamente vamos a hacer la entrega de otra tanta que falta terminar por parte de la cooperativa Costelho, de El Hoyo", explicó respecto al esquema de trabajo coordinado para finalizar las casas restantes.

Durante el encuentro, los vecinos expresaron palabras de reconocimiento hacia la gestión local por la respuesta ante la emergencia. Sobre este acompañamiento, el mandatario comunal remarcó la labor del personal municipal que intervino durante la contingencia. "Agradecido también con ellos que reconocen el laburo, no solamente mío, sino de las personas que están atrás, que quizás no se ven, que son los empleados de la municipalidad. Por ahí los elogios son hacia mí, pero los verdaderos son ellos, los empleados de la muni", señaló.

Por otra parte, de cara a los próximos meses, la gestión municipal comenzó con los esquemas de trabajo orientados a la temporada estival en conjunto con las instituciones operativas de la zona. "Ya pensando en el verano, trabajando con la brigada de incendios de Epuyén en la prevención de incendios, porque ya dos años consecutivos que nos pasa. Esperemos este verano tener un verano tranquilo y que el prestador turístico que hace dos años no tiene temporada, este año pueda tener una temporada amena y que sea de lo mejor para todos en Epuyén", indicó Contreras.

Finalmente, el intendente dirigió un mensaje a la comunidad enfocado en las medidas de cuidado individual y colectivo para mitigar los riesgos de nuevos siniestros en la vegetación. "Estamos a tiempo de aquel que no limpió su terreno, que lo limpie, prevención ante todo, que eso es lo primordial. Y nada, esperar el verano que sea de lo mejor posible para todos después de dos años muy difíciles", concluyó.

EBW