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06 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Tarde de campo y flores: cómo asegurar tu lugar para la nueva temporada en Trevelin

Tulipanes Patagonia puso en marcha la preventa de pases con descuento a través de su sitio web oficial. La temporada comenzará en octubre y se extenderá durante un mes. 
Por Redacción Red43

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Tulipanes Patagonia anunció de manera oficial el inicio de la preventa de entradas anticipadas para lo que será la temporada de floración 2026 en el Valle de Trevelin. La medida permite a residentes y turistas planificar su visita con tiempo y asegurar el acceso al tradicional atractivo cordillerano antes de la apertura formal del predio.

 

 

 

Aquellos visitantes que busquen garantizar su lugar con anticipación pueden ingresar a la plataforma digital oficial tulipanespatagonia.com.ar y realizar la compra en línea, modalidad que contempla una tarifa con descuento especial. Asimismo, desde la organización aclararon que la venta anticipada es opcional, por lo que quienes prefieran adquirir sus pases de forma presencial podrán abonarlos directamente en la boletería del campo al momento de su llegada.

 

 

 

De acuerdo a lo informado por el emprendimiento, la nueva temporada de floración abrirá sus puertas al público el próximo 7 de octubre y se extenderá de manera continua hasta el 7 de noviembre. Durante ese período de un mes, el cultivo permanecerá habilitado para recorridos todos los días en la franja horaria de 9 a 19 horas, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de uno de los paisajes más representativos de la región.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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