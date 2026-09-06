Chubut reactiva el Salón Provincial de Artesanías Celestina Currumil con más de $7 millones en premios

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, oficializó el retorno del Salón Provincial de Artesanías Celestina Currumil tras nueve años de inactividad. Esta octava edición tiene como objetivo central poner en valor y visibilizar el trabajo, los conocimientos y los oficios de los artesanos de todo el territorio provincial. La inauguración de la exposición tendrá lugar el próximo martes 29 de septiembre en las instalaciones del Centro Cultural Provincial en Rawson, momento en el que también se darán a conocer las obras ganadoras y las menciones especiales otorgadas por el cuerpo evaluador.

El proceso de selección concluyó luego de varias etapas de admisión y evaluación. En total se inscribieron 58 piezas pertenecientes a diversos rubros y técnicas artesanales, de las cuales 50 resultaron elegidas para integrar la muestra oficial. La convocatoria estuvo dirigida a artesanos residentes en Chubut con al menos dos años de residencia ininterrumpida, quienes presentaron hasta tres obras acompañadas por sus respectivas fichas técnicas. Tras una primera instancia digital y la posterior recepción física de las piezas para verificar el cumplimiento del reglamento, los evaluadores trabajaron durante tres jornadas continuas para definir las obras seleccionadas.

El Jurado estuvo conformado por referentes de trayectoria provincial, regional y nacional, entre los que se destacan el ebanista Fernando Iphar, la artesana Ester Milia, el ceramista Manuel Langbehn, la directora del Mercado Artesanal de La Rioja, María Maza, y la artesana tradicional Ermelinda Painequeo. La fiscalización del proceso estuvo a cargo de Ángel Arteaga, jefe del Departamento de Artesanías de la Subsecretaría de Cultura provincial.

Respecto al valor de este espacio, la artesana Ester Milia argumentó que "el Salón es potenciador de la calidad de los productos artesanales y, a partir de eso, también se potencian las ventas de los productos de los artesanos de nuestra provincia". Asimismo, subrayó la trascendencia de los premios adquisición, dado que las obras distinguidas pasan a formar parte del Patrimonio Cultural de la Provincia para circular en futuras exhibiciones públicas.

Por su parte, María Maza remarcó la variedad de técnicas y materiales observados en los rubros textil, cerámica y metales. Maza sostuvo que la iniciativa persigue "un objetivo contundente, que es poner en valor los oficios de los artesanos de la provincia", remarcando la presencia de símbolos y técnicas representativas de la región. En sintonía, la integrante del jurado Ermelinda Painequeo expresó: "Soy mapuche tehuelche y los trabajos que hago los realizo desde muy chica. Hoy sigo trabajando desde mi casa con el telar mapuche", valorando la posibilidad de aportar sus conocimientos en la evaluación de los tejidos tradicionales.

En cuanto a las distinciones, la edición 2026 otorgará un Primer Premio Adquisición de 3 millones de pesos, un Segundo Premio Adquisición de 2 millones de pesos y un Tercer Premio Adquisición de 1 millón de pesos. Además, se entregarán un Premio Especial a la Artesanía Tradicional de 500 mil pesos y un Premio Especial al Diseño e Innovación de 500 mil pesos, junto con dos menciones de honor. Las piezas distinguidas con los tres primeros premios pasarán a integrar de forma permanente el patrimonio cultural chubutense.

La muestra quedará abierta al público desde el 29 de septiembre hasta el 29 de octubre en el Centro Cultural Provincial de Rawson, con entrada libre y gratuita. Las piezas que no resultaron seleccionadas podrán retirarse a partir del 30 de septiembre, mientras que las obras exhibidas serán devueltas a sus autores a partir del 2 de noviembre bajo la modalidad de envío a cargo del participante.