Vínculos: el nuevo eje de las charlas que propone Alma Viva

ALMA VIVA - Desafiando las canas invita a la comunidad de Esquel y Trevelin a participar de su tercer encuentro del año, una ronda de charla entre pares que tendrá como eje central los vínculos y las relaciones en la vida después de los 50.

El encuentro se realizará el domingo 13 de septiembre, de 17 a 19.30 horas, en el Salón de la Cooperativa 16 de Octubre, ubicado en Avenida Alvear 767 de Esquel.

ALMA VIVA es un emprendimiento social y autónomo destinado a personas mayores de 50 años que lleva adelante propuestas durante todo el año, como Salud en movimiento, Creando la propia danza, actividades acuáticas y los encuentros mensuales de Almas Vivas.

En esta oportunidad, la propuesta es abrir un espacio de reflexión colectiva sobre qué nos pasa con los vínculos.

¿Por qué los vínculos son salud? ¿Todos los vínculos son sanos? ¿Cuál es la diferencia entre estar solo y sentirse solo? ¿Se puede sentir compañía a través de la tecnología? ¿Cómo se construyen vínculos significativos en esta etapa de la vida? Esos serán algunos de los disparadores de la jornada.

Desde la organización remarcan que no se trata de un espacio terapéutico ni habrá disertantes. Será una charla entre pares, con moderación, donde lo que vale es la vida vivida y las ganas de hablar y escuchar con respeto. La idea es generar un clima de confianza, comodidad y amorosidad para compartir experiencias y fortalecer redes.

La actividad es arancelada con un costo accesible de 7.000 pesos y tiene cupo limitado para favorecer la dinámica de ronda. Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente escribiendo al WhatsApp 2945-447828, donde recibirán el formulario de inscripción.Se sugiere llevar equipo de mate o té y algo para compartir si lo desean.