Tras medio siglo de vigencia, Chubut busca renovar su normativa de Pesca Continental

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Pesca, reunió en la ciudad de Esquel a un amplio número de actores para dar forma al diseño de una nueva normativa para la Pesca Continental Deportiva, una actividad que viene creciendo en los últimos años.

El encuentro tuvo lugar en instalaciones de un hotel céntrico de la ciudad cordillerana y fue coordinado por la Dirección de Pesca Continental de la Provincia, a cargo de Pablo Buono, mediante el desarrollo de mesas técnicas y un plenario final donde se compartieron las conclusiones.

Asistieron representantes de municipios como Esquel y Trevelin, la comuna rural de Carrenleufú, asesores de los diputados provinciales Sergio Ongarato, Karina Otero y Daniel Hollmann, autoridades de la Delegación Regional de Turismo, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, representantes de la Universidad Tecnológica Nacional y referentes del CONICET - CIEMEP.

Asimismo, fueron parte de la reunión ampliada directivos pertenecientes a la Asociación de Guías de Pesca, guías independientes, propietarios de lodges de la cordillera, operadores turísticos de la región, propietarios de campos ribereños y estudiantes de la carrera Guardafauna Universitario.

La jornada apuntó a actualizar un marco legal histórico integrado por las leyes XVII N° 1 (ex 26), XVII N° 8 (ex 1087), el Decreto Reglamentario XVII N° 622/74 y la Ley 5095 nunca reglamentada, consolidando así una normativa moderna adaptada a la dinámica turística y ambiental de la región.

El director de Pesca Continental, Pablo Buono, explicó que "el trabajo se estructuró en comisiones técnicas que arrojaron producidos documentos en torno a problemáticas centrales como el libre acceso a los ríos, el estatus de autoridad pública para los guardapescas y la conformación del Fondo Provincial de Pesca".

Señaló que el cierre fue "de la mano de un plenario donde se unificaron las conclusiones y se acordó integrar los aportes y modificaciones planteados por los sectores participantes a la redacción definitiva del proyecto de ley, previo a su elevación formal a la Honorable Legislatura del Chubut".

El funcionario destacó la participación de múltiples actores y remarcó que "convocamos, por ejemplo, a entidades de investigación, universidades, clubes de pesca, guías de pesca, pescadores, operadores turísticos, municipios, comunas".

Resaltó además que la idea es darle forma "al proyecto de Ley de Pesca Deportiva que viene a actualizar las leyes que tenemos vigentes, que son la mayoría del año 76; o sea, tenemos 50 años de leyes que algunas ya no son aplicables y la mirada que había en esa época es totalmente distinta con respecto al cuidado de los recursos naturales".

Ponderó luego que la iniciativa contempla varias aristas, entre ellas la puesta en valor de los guardapescas, las tareas de control y el cuidado de los ambientes y la promoción de la pesca deportiva como actividad económica importante tanto en la cordillera como en la Meseta y el resto del territorio provincial.

Para finalizar, subrayó que desde la Provincia se impulsan "estas jornadas como para que, cuando se eleve el proyecto a la Legislatura, todos hayan podido ser parte. La participación es importantísima porque esta ley está en formación. Tenemos un anteproyecto, pero hay puntos que traemos a debate y otros que van a aparecer".

EBW