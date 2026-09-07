Llega la Fiesta de los Ciruelos en Flor a Esquel

La Municipalidad de Esquel confirmó la realización de una nueva edición de la Fiesta de los Ciruelos en Flor, una propuesta que busca consolidarse dentro del calendario de actividades de la localidad para poner en valor uno de los atractivos naturales de la ciudad. La jornada se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre, de 16 a 22 horas, en avenida Ameghino, entre las calles Volta y Brown. El evento contará con una agenda que integrará actividades culturales, ambientales, gastronómicas y opciones recreativas para toda la familia.

En el área cultural, la Biblioteca Municipal junto a la Subsecretaría de Cultura dispondrán de un espacio infantil con talleres de artes visuales, pintura y juegos. Sobre el escenario principal, la grilla musical estará orientada al rock nacional, la canción melódica y otros géneros de la música popular, sumado a la participación de un DJ en la apertura del paseo.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo informaron que la inscripción para los emprendedores interesados en participar se abrirá en las próximas horas mediante los canales oficiales del municipio. Los stands serán gratuitos y tendrán prioridad los proyectos locales. Para mantener la identidad temática del evento, se solicitará a los feriantes que incorporen productos vinculados a los ciruelos de jardín, a la par de las alternativas gastronómicas que acompañarán el paseo.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Espacios Verdes explicaron que el eje central del encuentro es la floración de estos árboles adaptados a la zona, los cuales forman parte de la oferta de turismo floral de Esquel. Durante la tarde se realizarán recorridos guiados para brindar información sobre la especie y la arboleda del sector. Asimismo, se volverá a implementar la iniciativa del Árbol de los Deseos para el público presente.

EBW