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07 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Convocan a emprendedores para impulsar Alto Río Percy

La Asociación de Agroturismo convocó a productores, emprendedores y familias a un encuentro junto a Turismo de Esquel para avanzar en una oferta turística propia. Enterate cuándo será la reunión y cómo confirmar tu asistencia. 
Por Redacción Red43

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La Asociación de Agroturismo de Alto Río Percy convocó a emprendedores, productores y familias de la comunidad a participar de una reunión que tendrá como objetivo comenzar a definir una propuesta turística y productiva para el sector.

 

El encuentro será este jueves 10 de septiembre, a las 15:30, en la Escuela 188, y contará con la participación de la Subsecretaría de Turismo de Esquel y el Ente Mixto de Turismo de Esquel.

 

La convocatoria apunta a generar un espacio para que quienes desarrollan actividades en Alto Río Percy puedan presentar sus emprendimientos, productos, servicios y proyectos.

 

Entre las propuestas vinculadas a la identidad del lugar se encuentran el turismo rural, el agroturismo, la gastronomía, las actividades relacionadas con la naturaleza, la producción y la cultura local.

 

Desde la Asociación remarcaron la importancia de la participación de los emprendedores y productores para comenzar a construir una propuesta que represente a la comunidad.

 

Para organizar el encuentro, solicitaron confirmar previamente la asistencia. Quienes quieran participar pueden comunicarse al 2945 603387.

 

 

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