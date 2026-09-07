Preocupación por Mirtha Legrand: la conductora fue internada este lunes

Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei luego de presentar un cuadro respiratorio. El centro médico informó que la conductora permanecerá alojada en una habitación común mientras completa estudios y recibe atención.

El director médico del establecimiento, Enrique Echague, detalló: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”.

La preocupación por su salud había comenzado durante el fin de semana, cuando Mirtha no pudo estar al frente de su programa y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale. Al aire, explicó que la conductora atravesaba un cuadro gripal.

Desde el entorno familiar también habían llevado tranquilidad. Marcela Tinayre había señalado que su madre estaba “un poco engripada”.

El Sanatorio Mater Dei informó que, si no se producen cambios, el miércoles difundirá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora.

R.G