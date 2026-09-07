-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 07 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaMirtha Legrand
07 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Preocupación por Mirtha Legrand: la conductora fue internada este lunes

La conductora ingresó este lunes al Sanatorio Mater Dei, donde permanecerá internada para realizarse estudios y continuar con el tratamiento médico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei luego de presentar un cuadro respiratorio. El centro médico informó que la conductora permanecerá alojada en una habitación común mientras completa estudios y recibe atención.

 

El director médico del establecimiento, Enrique Echague, detalló: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”.

 

La preocupación por su salud había comenzado durante el fin de semana, cuando Mirtha no pudo estar al frente de su programa y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale. Al aire, explicó que la conductora atravesaba un cuadro gripal.

 

Desde el entorno familiar también habían llevado tranquilidad. Marcela Tinayre había señalado que su madre estaba “un poco engripada”.

 

El Sanatorio Mater Dei informó que, si no se producen cambios, el miércoles difundirá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Leandro (Lucho) Torres QEPD
2
 Esquel tendrá la barra de chocolate más larga de Chubut
3
 Aterrizaje en primera persona: el video de Antonio Laje en la pista de Esquel
4
 Un fuerte incendio destruyó una vivienda y un taller mecánico
5
 Rompió todo en la casa y ahora no puede acercarse
1
 Chubut: un nene de 9 años cayó de un quinto piso y falleció
2
 Encontraron a siete hermanitos abandonados y desnutridos
3
 Sirenazo nacional: los Bomberos Voluntarios harán sonar las sirenas este jueves
4
 Lago Rosario conmemoró el Día de la Mujer Originaria
5
 Chubut lanzó el concurso de cuentos breves “Ballenas en 100 palabras”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -