Lago Rosario conmemoró el Día de la Mujer Originaria

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer Originaria, la comunidad de Lago Rosario llevó a cabo una jornada de encuentro que integró senderismo, gastronomía, música y expresiones artesanales.

La propuesta incluyó un recorrido guiado hacia el sendero "Punta del Lago", un trayecto delimitado por bosques de cipreses. La actividad contó con la participación de más de 40 personas, entre vecinos de la zona y visitantes, quienes se sumaron al itinerario al aire libre.

A lo largo del día se desarrollaron diversas iniciativas destinadas a poner en valor las tradiciones, la identidad y el rol de las mujeres en los pueblos originarios. El programa contempló actividades culturales, muestras artesanales y un almuerzo ancestral, además de intervenciones de música y danza.

Desde la organización señalaron que la convocatoria permitió compartir los espacios naturales de la zona junto a pobladores locales que guiaron el trayecto y acompañaron las diferentes instancias de la conmemoración.

EBW