Sirenazo nacional: los Bomberos Voluntarios harán sonar las sirenas este jueves

Este jueves 10 de septiembre, a las 10, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de distintos puntos del país harán sonar sus sirenas al mismo tiempo. Será una medida de alcance nacional para visibilizar una serie de reclamos vinculados con el financiamiento y el funcionamiento del sistema.

La convocatoria fue realizada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, junto con el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales. La protesta será pacífica y las guardias continuarán activas para responder ante cualquier emergencia.

Uno de los principales reclamos es la transferencia de una ampliación presupuestaria correspondiente a 2025, cuyo monto supera los $59.000 millones. También solicitan facilidades para realizar pagos anticipados al exterior, necesarios para adquirir vehículos y equipamiento.

A esto se suma el pedido para ser incorporados en los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones, debido a los costos que afrontan por las intervenciones en rutas concesionadas. También exigen la aplicación integral de la Ley 27.629, incluyendo el reintegro del IVA por la compra de bienes, servicios y equipamiento.

La magnitud del trabajo de los cuarteles

Entre el 1° de enero y el 18 de agosto de este año, los Bomberos Voluntarios registraron 157.229 servicios en todo el país. De ese total, 94.536 correspondieron a emergencias y 62.639 a intervenciones programadas, según los registros del RUBA.

El Sistema Nacional está integrado por más de 1.000 asociaciones y reúne a más de 52.000 bomberos y bomberas voluntarios distribuidos en todo el territorio argentino.

Las guardias seguirán activas

El sirenazo no implicará la suspensión de los servicios. Los cuarteles mantendrán sus guardias operativas y cualquier emergencia tendrá prioridad durante la jornada.

Así, este jueves a las 10 las sirenas sonarán simultáneamente como parte del reclamo nacional, mientras los Bomberos Voluntarios continuarán preparados para asistir a la comunidad.

AMD