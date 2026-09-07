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Por Redacción Red43

Torres anunció nuevas obras y entregó viviendas durante el aniversario de El Hoyo

Durante el aniversario de la localidad, el gobernador inauguró oficinas, entregó viviendas y firmó convenios para obras de infraestructura, gas, pavimentación y nuevos proyectos.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el acto oficial por el 73° aniversario de El Hoyo, donde inauguró la nueva oficina del Registro Civil, entregó las llaves de viviendas a familias de la localidad y habilitó una Casa Refugio destinada a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia.

 

Además, durante la jornada se firmaron convenios para la construcción de viviendas, la pavimentación de calles, la extensión de la red de gas, la puesta en valor del Museo Histórico y el fortalecimiento de instituciones locales, en el marco del Plan Galina.

 

“Un nuevo aniversario y con muchas buenas noticias”, expresó.

 

En ese sentido, destacó el trabajo realizado en la Comarca Andina y sostuvo: “La verdad que hoy la comarca es un ejemplo de superación, pero también de desarrollo, en el marco del Plan Galina, ver que pudimos avanzar en obras tan importantes”.

 

Torres confirmó la entrega de ocho viviendas que se encontraban pendientes y destacó la apertura de la Casa Refugio, un espacio destinado a brindar asistencia a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia.

 

“Hoy vamos a entregar 8 viviendas más, que ya habían quedado pendientes, pero todas las viviendas ya están entregadas como corresponde”, señaló.

 

Sobre el nuevo espacio, explicó que contará con oficinas y dos habitaciones para brindar alojamiento cuando sea necesario.

 

“Esta, que era una deuda pendiente también, que en su momento fue una propuesta del Intendente, porque necesitaba un lugar para un área específica, muy sensible, como es el área de la mujer”, indicó.

 

El gobernador también se refirió a los avances en materia energética y destacó obras vinculadas al suministro eléctrico de la Comarca Andina.

 

En ese marco, mencionó también los trabajos sobre la línea de El Coihue y resaltó que “ya está fusionando al 100%”.

 

Asimismo, valoró el avance del gimnasio municipal de El Hoyo y remarcó la importancia de que las obras financiadas con recursos públicos puedan traducirse en resultados concretos para los vecinos.

 

“Se está ejecutando como corresponde el esfuerzo de todos los contribuyentes, y la gente del Hoyo ve que se ven resultados tangibles”, afirmó.

 

 

 

R.G

 

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