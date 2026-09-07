Chubut lanzó el concurso de cuentos breves “Ballenas en 100 palabras”

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, convoca a adolescentes y adultos a participar del concurso de cuentos breves “Ballenas en 100 palabras”, una iniciativa que apunta a fortalecer el reconocimiento de la ballena franca austral como especie emblemática, y parte del patrimonio natural y cultural de la provincia.

El concurso, impulsado por la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, contempla dos categorías: adolescentes (de 12 a 17 años) y adultos (desde los 18 años); y está dirigido a residentes de Puerto Madryn y Puerto Pirámides.

Los relatos deberán estar inspirados en la presencia de la ballena franca austral y en el vínculo con esta especie, y podrán abordar experiencias personales, recuerdos familiares, la relación con el mar, la identidad de las localidades o historias de ficción.

Los cuentos deberán tener un máximo de 100 palabras, sin contar el título, y serán evaluados por un jurado seleccionado especialmente para el concurso.

Cómo participar

Las personas interesadas podrán enviar su cuento hasta el 18 de octubre, completando el formulario de inscripción online. El relato deberá presentarse en formato PDF y no superar las 100 palabras, sin contar el título.

Al momento de completar el formulario, deberán seleccionar la categoría correspondiente: A, para adolescentes de 12 a 17 años; o B, para adultos desde los 18 años, y completar los datos personales solicitados.

Para conocer las bases y condiciones de inscripción, se encuentra disponible el siguiente enlace: https://ambiente.chubut.gob.ar/noticias/cuentosdeballenas

Premios

Los relatos serán evaluados por un jurado designado para tal fin y se premiarán los primeros y segundos puestos de cada categoría. Los ganadores recibirán avistajes de ballenas, entradas al Ecocentro y libros impresos con los cuentos ganadores.

Para los primeros puestos se otorgarán dos avistajes de ballenas por ganador. En el caso de los menores de edad, deberán asistir acompañados por un adulto responsable. Los traslados estarán a cargo de los ganadores.

Asimismo, se otorgarán dos entradas al Ecocentro por categoría, correspondientes al ganador y un acompañante. Los traslados estarán a cargo de los ganadores.

Los resultados del concurso serán dados a conocer el 2 de noviembre.

Identidad chubutense

La ballena franca austral forma parte del paisaje, la memoria y la identidad de quienes viven a orillas del Golfo Nuevo. Su presencia une a Puerto Madryn y Puerto Pirámides a través de distintas formas de contemplarla: desde la costa, en el Área Natural Protegida El Doradillo, o mediante los tradicionales avistajes embarcados en Puerto Pirámides.

“Ballenas en 100 palabras” propone transformar esas experiencias en historias y poner en palabras aquello que las ballenas representan para cada persona y para nuestras comunidades.

La iniciativa nace de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut y se desarrolla de manera conjunta con la Municipalidad de Puerto Madryn y el Concejo Deliberante de Puerto Pirámides, localidad donde se realizan los avistajes de ballenas y se celebra el Día Nacional de la Ballena Franca Austral.

La propuesta busca generar un espacio de participación que permita reconocer y fortalecer el vínculo de las comunidades con la ballena franca austral, una especie emblemática de la costa chubutense y parte de nuestro patrimonio natural y cultural.

R.G