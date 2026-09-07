La Trochita suma salidas y se prepara para un octubre con alta demanda

La Trochita continúa con su cronograma de salidas desde Esquel y prepara un octubre de alta demanda. Durante septiembre, el tradicional tren turístico tendrá recorridos todos los sábados y sumará una salida especial el miércoles 16.

Cynthia Hernández, coordinadora de viajes de La Trochita, explicó que la fecha adicional surgió a partir del pedido de un grupo de visitantes extranjeros. "Esto tiene que ver con un pedido especial que hubo de un grupo de extranjeros que van a estar en la zona y de paso aprovechamos a que gente que también sabemos que va a estar visitando el lugar tenga la posibilidad de hacer el viaje entre semana".

La demanda se incrementa especialmente de cara a octubre. "Ya tenemos 21 salidas confirmadas, que probablemente se sigan sumando un par de viajes más, porque en su mayoría están agotadas ya esos viajes y seguimos con consultas y demandas, así que esperamos poder seguir sumando viajes", sostuvo Hernández.

La última salida también tuvo una importante convocatoria, vinculada a distintos eventos que se desarrollaron en la ciudad. "Salimos casi completos", afirmó la coordinadora, y explicó que "estaba el encuentro de Esquel Danza, que ya habían pedido muchas delegaciones poder hacer el viaje, entonces se organizaron para visitarnos".

A esto se sumó el evento Mujer Originaria, cuyos participantes también recorrieron el trayecto hasta Nahuel Pan. "Después estuvo el evento de Mujer Originaria, que son con las artesanas que también visitaron Nahuel Pan y hicieron el viaje en el tren, muchas que probablemente no habían hecho el viaje antes, así que bueno, estuvo casi completa la salida el sábado", detalló.

Hernández señaló que agosto y septiembre representan una etapa de menor movimiento dentro del año, mientras que el mayor flujo de pasajeros se concentra desde octubre hasta mediados de noviembre. "Y agosto salimos los sábados, es por ahí de la época más baja dentro del año agosto-septiembre, después ya en octubre-noviembre, es cuando más movimiento tenemos y en diciembre vuelve a bajar un poquito", explicó.

El servicio mantendrá una salida semanal durante los períodos de menor demanda para que los visitantes puedan conocer el recorrido hasta Nahuel Pan. Además, quienes no puedan realizar el viaje tienen la posibilidad de conocer el patrimonio ferroviario en la estación de Esquel.

En cuanto a la venta de pasajes, Hernández indicó que el principal canal es la página oficial del servicio y también las agencias de turismo habilitadas. "Nosotros tenemos el canal de venta, es la página web que es www.latrochita.org.ar y después las agencias de turismo habilitadas, nosotros tenemos agencias de turismo habilitadas acá en Esquel, en Trevelin y en El Bolsón", señaló.

Actualmente, La Trochita cuenta con una locomotora operativa y se trabaja para disponer de una segunda. "Hoy contamos con una sola locomotora y se está trabajando para tener dos", explicó.

La coordinadora remarcó que contar con una segunda locomotora permitiría afrontar eventuales inconvenientes y sostener la frecuencia prevista para la temporada de mayor movimiento.

Además, anticipó que se analiza incorporar recorridos durante la tarde. "De hecho se está viendo el hecho de agregar salidas por la tarde, así que nos hace trabajar bastante como para poder cumplir con el servicio", agregó.

Actualmente, cada recorrido tiene una capacidad de 186 pasajeros. Para consultas, también está disponible el canal de WhatsApp, aunque Hernández aclaró que por esa vía no se realizan compras de pasajes, sino que se brinda información a los interesados.

R.G