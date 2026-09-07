El Hoyo tendrá un nuevo gimnasio: “Es un sueño que se está concretando”

El Club Social y Deportivo El Hoyo avanza hacia la construcción de un gimnasio propio luego de la firma del convenio que permitirá concretar una obra esperada por la institución y sus integrantes.

Iván Yuziuk, presidente del Club Social y Deportivo El Hoyo, expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante el proceso y destacó la importancia que tendrá contar con un espacio cerrado propio para las actividades deportivas.

“La verdad que sumamente agradecido, con Milton venimos trabajando desde que estábamos en gestión con el club, que somos un club relativamente nuevo, y siempre viene el apoyo de la gente de Chubut Deportes, del gobernador, de una u otra manera”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la firma del convenio representa un momento clave para la institución: “Esto lo que acabamos de afirmar hoy es un antes y un después para el club, y creo que la sociedad, que nuestro club tenga un espacio cerrado, un gimnasio propio, es sumamente importante”.

El dirigente también valoró el acompañamiento de quienes participaron de las gestiones para que el proyecto pudiera avanzar. “Milton siempre tiene el teléfono abierto, César también, a través de la municipalidad, siempre dando una mano, siempre haciéndonos una gestión, siempre estando a disposición”, afirmó.

“Y la verdad que eso es lo que necesitamos los clubes de los pueblos chicos, para poder crecer y seguir conteniendo las actividades”, agregó.

Según relató Yuziuk, el proyecto del gimnasio comenzó como una iniciativa ambiciosa que inicialmente parecía estar fuera de las posibilidades de la institución. Sin embargo, durante una visita del gobernador surgió la posibilidad concreta de llevarlo adelante.

“Nosotros, el proyecto madre, se podría decir, cuando recién empezamos, era algo muy ambicioso, que estaba muy fuera de nuestro alcance”, explicó.

Luego contó que, cuando el gobernador visitó la localidad para anunciar la obra del gimnasio municipal, le presentaron el proyecto del club.

“Le presentamos el proyecto, y nos dijo, ¿cuánta plata es? Le mostramos el proyecto, y nos dijo, sí, vamos a darle para adelante”, relató.

A partir de allí, comenzaron las gestiones para completar la documentación necesaria. “Al otro día, nos llama César con Milton, y nos dice que sí, que la decisión del gobernador era hacerlo, así que nada, terminamos de presentar los papeles que hacían falta”, recordó.

Finalmente, Yuziuk definió el momento como la concreción de un sueño para la institución y puso el foco en los chicos que participan de las distintas actividades.

“Hoy es un sueño que se está concretando, la verdad que es una mezcla de emoción, de un montón de cosas, que uno lo transmite a través de los chicos”, expresó.

“Porque al fin y al cabo, como siempre decimos, trabajamos para ellos, cada uno de los chicos de la localidad”, concluyó.

R.G