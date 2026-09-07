Continúa la ayuda a los pobladores afectados por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces

En el marco de las acciones de recuperación planificadas desde los equipos de gestión de la Administración de Parques Nacionales (APN) tras el incendio forestal que afectó la zona Norte del área protegida en el verano, durante la jornada de hoy se realizó la entrega de 1.200 bolsas de alimento balanceado para ganado bovino y ovino destinadas al manejo ganadero de los pobladores del Parque Nacional Los Alerces.

La iniciativa forma parte del proyecto Proyección Alerces 2026, diseñado para acompañar la recuperación económica de las familias de pobladores rurales cuyas actividades fueron impactadas durante el avance de las llamas.

La acción fue implementada mediante la articulación logística de los distintos departamentos de la Intendencia del área protegida, en el marco del proyecto PADAS “Apoyo al manejo ganadero en poblaciones afectadas por el incendio en la zona Norte del Parque Nacional Los Alerces – Fortalecimiento en infraestructura y suplementación alimentaria”, cuya entidad ejecutora es el CIEFAP.

La entrega de alimento busca contribuir al sostenimiento de los rodeos y aliviar parte de las dificultades generadas por el incendio sobre los ambientes utilizados para la actividad ganadera, acompañando a las familias durante el proceso de recuperación.

El proyecto contempla una inversión total de $224.509.203 y prevé diferentes líneas de intervención. Además de la suplementación alimentaria, incluye la provisión de materiales para la recuperación y fortalecimiento de infraestructura productiva, con postes, varillas, alambre y torniquetas, así como trabajos de reconstrucción de alambrados en sectores afectados; fortaleciendo las condiciones necesarias para que los pobladores puedan sostener sus actividades productivas.

Desde el Parque Nacional Los Alerces se continúa trabajando de manera articulada con el CIEFAP y los Pobladores, entendiendo que la recuperación de las áreas afectadas por el incendio requiere un abordaje sostenido en el tiempo, que contemple tanto la conservación de los ambientes naturales como las necesidades de las familias que viven y desarrollan diversas actividades en esta jurisdicción nacional.

R.G