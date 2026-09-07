Cholila será la sede de la 6ª fecha de la Liga Cordillerana de Newcom

El Newcom se consolida a paso firme como una de las disciplinas deportivas de mayor crecimiento en la Comarca y la región, sumando cada vez más adeptos de todas las edades. En este marco de constante expansión, la Liga Cordillerana de Newcom se prepara para jugar su 6° fecha del calendario en la localidad de Cholila.

La competencia se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Cholila, un escenario preparado para la ocasión con tres canchas disponibles en simultáneo y servicio de buffet para recibir a los equipos y al público.

Esta nueva cita le da continuidad a un torneo con un marcado perfil federal e integrador dentro de la cordillera. Cabe recordar que la 4ª fecha tuvo como escenario a la ciudad de Esquel, mientras que la 5ª jornada se desarrolló en Trevelin, demostrando la movilidad y el entusiasmo con el que las distintas localidades albergan cada encuentro.

CATEGORÍAS Y DETALLES DEL TORNEO

La jornada en Cholila reunirá a una gran cantidad de delegaciones distribuidas en diversas categorías:

Femenino: +40, +50 y +60 años.

Mixto: +40, +50, +60 y +68 años.

El valor de la inscripción se fijó en 60.000 pesos por equipo, con un arbitraje por equipo de 12.000 pesos por partido. La organización está a cargo de la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Cholila. Para informes e inscripciones, los equipos pueden comunicarse al teléfono 2945-404407.