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07 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Cholila será la sede de la 6ª fecha de la Liga Cordillerana de Newcom

Se jugará durante el fin de semana del 25 al 27 de septiembre
Por Redacción Red43

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El Newcom se consolida a paso firme como una de las disciplinas deportivas de mayor crecimiento en la Comarca y la región, sumando cada vez más adeptos de todas las edades. En este marco de constante expansión, la Liga Cordillerana de Newcom se prepara para jugar su 6° fecha del calendario en la localidad de Cholila.

 

La competencia se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Cholila, un escenario preparado para la ocasión con tres canchas disponibles en simultáneo y servicio de buffet para recibir a los equipos y al público.

 

 

Esta nueva cita le da continuidad a un torneo con un marcado perfil federal e integrador dentro de la cordillera. Cabe recordar que la 4ª fecha tuvo como escenario a la ciudad de Esquel, mientras que la 5ª jornada se desarrolló en Trevelin, demostrando la movilidad y el entusiasmo con el que las distintas localidades albergan cada encuentro.

 

 

CATEGORÍAS Y DETALLES DEL TORNEO

 

La jornada en Cholila reunirá a una gran cantidad de delegaciones distribuidas en diversas categorías:

 

Femenino: +40, +50 y +60 años.

 

Mixto: +40, +50, +60 y +68 años.

 

El valor de la inscripción se fijó en 60.000 pesos por equipo, con un arbitraje por equipo de 12.000 pesos por partido. La organización está a cargo de la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Cholila. Para informes e inscripciones, los equipos pueden comunicarse al teléfono 2945-404407.

 

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