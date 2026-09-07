Hoy es el Día de la Bandera Mapuche Tehuelche: historia y significado

La Bandera Mapuche-Tehuelche de la Provincia del Chubut fue creada en 1987 por Don Julio Antieco, vecino de la localidad de Costa del Lepá.

Según se cuenta, su origen se remonta a un sueño premonitorio, un pewma, en el que visualizó una caña colihue similar a las que se utilizan en el kamaruko, la ceremonia religiosa del pueblo mapuche.

Esa visión lo impulsó a pensar un emblema unificador para las comunidades.

Tras ese sueño, el diseño fue trabajado durante años y consensuado con referentes y comunidades de la región, buscando que representara a todo el pueblo.

La presentación oficial se realizó el 3 de agosto de 1991 en la Primera Reunión Provincial de Caciques y Comunidades Aborígenes que se llevó a cabo en Trevelin.

Poco después, el 6 de noviembre de 1991, el gobierno provincial la reconoció oficialmente como emblema de las comunidades originarias mediante el Decreto Nº 1820, reconocimiento que luego fue ratificado por la Ley Provincial Nº 4072 en 1995.

En homenaje al fallecimiento de su creador, cada 7 de septiembre se conmemora el día de su creación.

Respecto a su significado, los colores y elementos que la componen tienen un profundo valor espiritual y cultural. El amarillo, o Choz, representa el sol de la primavera y la fuerza vital.

El blanco, o Plan, simboliza la honestidad, la pureza y el caballo blanco, el kahuel lic, presente en las ceremonias.

El azul, o Kallfü, representa el cielo, el guenú, y la espiritualidad. Por último, la punta de flecha, o Kewpü, en su extremo, simboliza la herramienta ancestral para la supervivencia, la defensa del territorio y la continuidad cultural del pueblo.