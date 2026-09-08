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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Sánchez Albornoz tras la reunión con Lapenna: "Faltaron respuestas concretas"

Luego de la visita del Ministro de Turismo de la provincia, la concejal cuestionó la respuesta sobre La Hoya: exigió tarifas previsibles, evaluar la fecha de cierre, beneficios locales, accesibilidad y mayor firmeza ante la concesionaria.
Por Redacción Red43

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Tras la reunión mantenida en la Comisión de Ambiente con el ministro de Turismo de la provincia, Diego Lapenna, la concejal Silvana Sánchez Albornoz brindó un análisis sobre los planteos realizados respecto al funcionamiento, las tarifas y la gestión del centro de esquí La Hoya.

 

Sánchez Albornoz sostuvo que "la exposición dejó sabor a poco" y puso el foco en la marcada falta de certeza sobre los costos del cerro durante los meses clave de la temporada. "No se informaron los valores de los pases con la suficiente anticipación para que el sector turístico pudiera salir a comercializar la ciudad con tiempo y previsibilidad", afirmó.

 

En relación al esquema operativo fijado para este año, la concejal advirtió que "establecer el cierre de actividades para el 4 de octubre es una decisión apresurada" y remarcó la importancia de flexibilizar esa fecha. "La temporada debe extenderse y evaluarse día a día mientras la cantidad de nieve en la montaña lo permita", remarcó al hacer referencia al impacto que genera cada día adicional de operatividad en la economía local.

 

Asimismo, centró su planteo en los beneficios para los residentes y en el cumplimiento de las normativas de inclusión dentro del complejo. "Reclamamos definiciones claras respecto a las tarifas diferenciadas para los vecinos de Esquel y exigiremos que se garantice de manera urgente la accesibilidad para las personas con discapacidad", aseguró, al remarcar que acompañará los pedidos formales elevados por el Consejo Municipal de Discapacidad.

 

En materia de proyección turística, insistió en que el trabajo sobre el recurso natural no puede quedar supeditado únicamente a los meses de frío. "No se puede esperar al cierre de la temporada de invierno para empezar a pensar y planificar la oferta del verano en La Hoya", haciendo referencia a la necesidad de diversificar el uso de la infraestructura del centro invernal durante todo el año.

 

Cuestionó la postura expuesta por el funcionario Lapenna durante el encuentro. "El Estado provincial no debe actuar frente a la concesionaria desde una postura de empatía o buena voluntad, sino con firmeza, responsabilidad técnica y un control estricto del contrato de concesión para defender los intereses de la ciudad", enfatizó.

 

En esa misma línea, Sánchez Albornoz consideró insuficientes los anuncios a largo plazo ante la coyuntura crítica que atraviesan los comercios y prestadores locales. "Plantear un plan de inversiones a diez años no resuelve la urgencia de los trabajadores y emprendedores que están sufriendo hoy la caída de la demanda", señaló, al tiempo que criticó que los informes finales de la cartera provincial se posterguen para el mes de octubre.

 

Frente a este escenario, la concejal exigió un espacio de representación permanente para el Poder Legislativo municipal en las instancias de decisión turística. "Pedimos formalmente que se nos otorgue una silla propia a los concejales en la mesa técnica y en las reuniones mensuales del Ente Mixto para realizar un seguimiento continuo de las políticas del sector", planteó.

 

Finalmente, Sánchez Albornoz confirmó que acompañará el reclamo institucional con dos iniciativas legislativas orientadas a dar respuestas al sector privado de Esquel. "Vamos a presentar dos proyectos de ordenanza desde el Concejo Deliberante: uno enfocado en la regulación de espacios de coworking y otro destinado a implementar un esquema de habilitaciones comerciales simplificadas para facilitar el trabajo de los emprendedores", concluyó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

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