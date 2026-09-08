Continúa el corte en la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche: Habilitan el tránsito de manera intermitente

Vialidad Nacional informó que el corte en la Ruta Nacional 40, a la altura de Lago Guillelmo, se mantiene hasta las 15 horas de este martes. Mientras se trabaja para despejar la calzada afectada por derrumbes, se realizan aperturas temporales para permitir la circulación vehicular.

La situación continúa afectando la circulación sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une El Bolsón con Villa Mascardi, debido a la presencia de material proveniente de derrumbes sobre la calzada, en el sector pavimentado de Lago Guillelmo.

Según el comunicado oficial difundido a las 10:30 horas, el corte se mantiene hasta las 15 hs, aunque el personal vial y de seguridad que se encuentra en el lugar está realizando aperturas intermitentes para permitir el paso de los vehículos. De esta manera, la circulación no se encuentra normalizada y quienes transiten por la zona deberán hacerlo con máxima precaución y respetando las indicaciones del personal apostado en la zona.

El corte había comenzado a las 7 de este martes, cuando Vialidad Nacional informó sobre la interrupción total del tránsito debido a los derrumbes registrados sobre la ruta. Durante la jornada, las cuadrillas trabajan en el despeje de la calzada para avanzar hacia la normalización de la circulación.

Desde Vialidad Nacional recomiendan a los conductores extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal vial y de seguridad y tener en cuenta las condiciones cambiantes de transitabilidad en este tramo de la Ruta 40.

Para consultar el estado de las rutas nacionales o comunicarse con Atención al Usuario de Vialidad Nacional se encuentran disponibles los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

O.P.