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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Veteranos de Malvinas de Esquel convocan a una Asamblea General Ordinaria

El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Esquel y Zona Noroeste convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 8 de octubre en la sede de la institución.
Por Redacción Red43

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La convocatoria está dirigida a todos los asociados de la institución y tendrá lugar el jueves 8 de octubre de 2026, a las 16 horas, en la sede ubicada en Pasaje Mermoud 92 de Esquel.

 

Durante la Asamblea se abordará como primer punto del orden del día la elección de dos asambleístas para firmar el acta, junto al presidente y el secretario de la institución.

 

Posteriormente, se realizará la lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio 2025.

 

La convocatoria lleva las firmas de Marcelo A. Salonio, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Esquel y Zona Noroeste (CESCEMEZNO), y Carlos O. Ardito, secretario de la institución.

 

Desde la entidad invitaron a participar a los señores socios.

 

 

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