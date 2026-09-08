Dos salas llenas y un estreno que ya dejó su huella en Lago Puelo

El estreno de “Y los perros, ¿se reirán?” tuvo un comienzo con dos salas llenas en Lago Puelo y puso en escena el resultado de un proceso de trabajo que reunió a artistas y trabajadores de la cultura junto a la Municipalidad de Lago Puelo y el Teatro Nacional Cervantes.

La obra, escrita por Agustina Vargas y dirigida por Nadia Lozano, es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Municipalidad de Lago Puelo, en el marco del programa TNC Produce en el País.

Durante el fin de semana del estreno, el público pudo conocer una completa propuesta que incluye actuación, música, escenografía, iluminación y vestuario en una puesta de fuerte intensidad dramática. La obra propone una experiencia atravesada por las emociones y deja abiertas distintas preguntas a quienes se acercan a verla.

Una historia que comenzó mucho antes del estreno

Luego de la primera función, la directora Nadia Lozano recordó que el proyecto comenzó a gestarse hace más de dos años, a partir de una escena creada por Agustina Vargas que terminó dando origen a todo el proceso. “Agustina inauguró una etapa de su vida ese día. Una etapa en mi vida y en la vida de todo el equipo. Hoy se estrena. Y se estrena con la sala llena y con tres actrices maravillosas que se dejaron transformar por la obra y que la transformaron con amor y talento”, expresó Lozano.

La directora también dejó una definición sobre el sentido de la experiencia teatral que resume parte de lo vivido durante estas primeras funciones: “El teatro es pueblo, siempre será pueblo. Defendámoslo y habitémoslo”.

El proyecto atravesó distintas etapas hasta llegar al escenario de Lago Puelo. La convocatoria del Teatro Nacional Cervantes recibió más de 60 propuestas de distintos puntos del país y “Y los perros, ¿se reirán?” fue una de las producciones seleccionadas para formar parte de TNC Produce en el País.

Una producción profesional realizada desde Lago Puelo

La propuesta reúne a un equipo artístico y técnico amplio. El elenco está integrado por Georgina Bagnato Cabo, Tatiana Videla y Graciela Jacubowicz.

La escenografía, iluminación y pintura escénica están a cargo de Lau Toledo, mientras que Iván Holtz realizó la escenografía. Jazmín Savignac trabaja en el diseño y realización de vestuario y maquillaje, y Pablo Kormos está a cargo de la composición y el diseño sonoro.

La operación de luces y sonido es realizada por Germán Cristante, Virginia Bernasconi participa en GdP y mediación pedagógica, y la producción local está a cargo de Pampa Díaz. Agustina Vargas también participa como asistente de dirección.

El proyecto implicó además un trabajo conjunto con el espacio cultural de Lago Puelo, que fue adaptado para recibir esta producción y permitir el desarrollo de una propuesta del Teatro Nacional Cervantes desde la localidad.

Para la directora de Cultura, Graciela Huenchupan, el estreno permitió comprobar el alcance que puede tener este tipo de iniciativa para la escena cultural local. “Cuando asumimos esta coproducción sabíamos que era un gran desafío. Hoy, después de ver nuestra sala llena, sentimos que valió la pena”, señaló.

Huenchupan remarcó además la importancia de generar oportunidades para que artistas y trabajadores de la cultura puedan formarse y desarrollar proyectos profesionales sin tener que trasladarse fuera de Lago Puelo.

El estreno fue solo el comienzo

Las dos primeras funciones marcaron el inicio de una temporada que continuará en la Casa de la Cultura de Lago Puelo. “Y los perros, ¿se reirán?” se presenta todos los viernes y sábados a las 21 horas, durante septiembre y octubre. Las reservas pueden realizarse al 2944 380831.

Después de un estreno con dos salas llenas, la obra continúa sus presentaciones en Lago Puelo y mantiene abierta la posibilidad de que nuevos espectadores se acerquen a una producción que nació de una convocatoria nacional y que hoy tiene su escenario en la Comarca Andina.

O.P.