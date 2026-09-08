¿Quiénes fueron elegidos como abanderados de El Hoyo?

Cada 5 de septiembre, en el marco del aniversario de El Hoyo, se realiza la renovación de los abanderados de El Hoyo y sus escoltas, quienes durante un año tendrán a su cargo la portación de las enseñas nacional y provincial. El acto se llevó adelante de acuerdo con lo establecido en la ordenanza 27/2025.

La selección de los nuevos representantes se realizó mediante un registro al que los postulantes pudieron acceder a través de la página web de la Municipalidad de El Hoyo o de manera presencial en la oficina de Mesa de Entrada.

Para llevar adelante el proceso se conformó una Comisión Seleccionadora integrada por tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y un concejal de cada bloque con representación en el Honorable Concejo Deliberante.

Quiénes fueron seleccionados

Para este nuevo período, los portadores de la enseña nacional y provincial quedaron conformados de la siguiente manera:

Enseña Nacional

Abanderado: Aldo Lobos.

Primera escolta: Ninfa Figueroa.

Segunda escolta: Damián Berón.

Enseña Provincial

Abanderada: Rosa Antin.

Primera escolta: Isidoro Millaldeo.

Segunda escolta: Fanny Ávalos.

También fueron establecidos los suplentes para acompañar el esquema de representación durante el período correspondiente: Diego García, Laura Lecanda, Silvia Montero, Melina Lonegro y Marcelino González.

Sistema de selección establecido por ordenanza

La ordenanza 27/2025 establece el mecanismo para la convocatoria y selección de quienes tendrán a su cargo las enseñas durante el año.

La Comisión Seleccionadora tuvo entre sus tareas la elaboración previa del reglamento de convocatoria y selección de los postulantes, además de definir la dinámica vinculada con el ceremonial y protocolo del cuerpo de abanderados.

De esta manera, el cambio de portadores se concreta cada año durante los festejos por el aniversario de El Hoyo, incorporando a quienes fueron seleccionados para representar a la localidad durante el nuevo período.

O.P.