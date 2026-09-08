-2°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 08 de Septiembre de 2026
RED43 comarca-andina El Hoyo
08 de Septiembre de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¿Quiénes fueron elegidos como abanderados de El Hoyo?

En el aniversario de la localidad se realizó el cambio anual de las enseñas nacional y provincial, con nuevos abanderados y escoltas para el próximo período.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 5 de septiembre, en el marco del aniversario de El Hoyo, se realiza la renovación de los abanderados de El Hoyo y sus escoltas, quienes durante un año tendrán a su cargo la portación de las enseñas nacional y provincial. El acto se llevó adelante de acuerdo con lo establecido en la ordenanza 27/2025.

 

La selección de los nuevos representantes se realizó mediante un registro al que los postulantes pudieron acceder a través de la página web de la Municipalidad de El Hoyo o de manera presencial en la oficina de Mesa de Entrada.

 

Para llevar adelante el proceso se conformó una Comisión Seleccionadora integrada por tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y un concejal de cada bloque con representación en el Honorable Concejo Deliberante.

 

 

Quiénes fueron seleccionados

Para este nuevo período, los portadores de la enseña nacional y provincial quedaron conformados de la siguiente manera:

 

Enseña Nacional

 

  • Abanderado: Aldo Lobos.
  • Primera escolta: Ninfa Figueroa.
  • Segunda escolta: Damián Berón.

Enseña Provincial

 

  • Abanderada: Rosa Antin.
  • Primera escolta: Isidoro Millaldeo.
  • Segunda escolta: Fanny Ávalos.

También fueron establecidos los suplentes para acompañar el esquema de representación durante el período correspondiente: Diego García, Laura Lecanda, Silvia Montero, Melina Lonegro y Marcelino González.

 

 

Sistema de selección establecido por ordenanza

La ordenanza 27/2025 establece el mecanismo para la convocatoria y selección de quienes tendrán a su cargo las enseñas durante el año.

 

La Comisión Seleccionadora tuvo entre sus tareas la elaboración previa del reglamento de convocatoria y selección de los postulantes, además de definir la dinámica vinculada con el ceremonial y protocolo del cuerpo de abanderados.

 

De esta manera, el cambio de portadores se concreta cada año durante los festejos por el aniversario de El Hoyo, incorporando a quienes fueron seleccionados para representar a la localidad durante el nuevo período.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encontraron a siete hermanitos abandonados y desnutridos
2
 Desalojo en Esquel: recuperaron tres hectáreas ocupadas ilegalmente
3
 Un título, muchos abrazos: Jacqueline García ya es profesora de Educación Primaria
4
 Chubut: un nene de 9 años cayó de un quinto piso y falleció
5
 Recolección de residuos: piden no sacar basura en tres barrios de Esquel
1
 Pruebas PISA: Argentina tuvo su peor resultado de los últimos 20 años
2
 ¿Querés aprender masoterapia deportiva? Brindan un seminario con teoría y mucha práctica
3
 COVID: apareció una nueva variante en Argentina ¿es peligrosa?
4
 Chubut será sede del primer encuentro provincial sobre economía del carbono
5
 Un médico fue condenado por un abuso sexual ocurrido durante una consulta en Lago Puelo
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -