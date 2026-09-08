Valentino Sosa, otra promesa de Esquel que busca cumplir su sueño en Estudiantes

Valentino Sosa Carinao, de 12 años, atraviesa una importante experiencia deportiva en La Plata, donde durante esta semana se encuentra realizando pruebas en las divisiones formativas de Estudiantes.

El joven defensor esquelense llegó a esta instancia luego de haber participado en una evaluación que el club platense realizó en Esquel durante el mes de marzo. Su desempeño le permitió ser preseleccionado por los captadores de Estudiantes, quienes ahora volvieron a convocarlo para continuar con la evaluación en las instalaciones de la institución.

Valentino viajó acompañado por su entrenador, Nicolás Silva, y participa de entrenamientos durante los días martes, miércoles y jueves. Una vez finalizadas las pruebas, se conocerán las novedades respecto de su continuidad en el club.

El futbolista se desempeña como defensor central o marcador de punta y actualmente integra la novena categoría del Club San Martín de Esquel.

Su vínculo con la institución comenzó hace aproximadamente siete años, cuando se incorporó a la escuelita de fútbol. Desde hace dos años forma parte de las divisiones inferiores, donde continúa desarrollando su formación.

Una nueva ilusión para el fútbol de Esquel

La experiencia de Valentino se suma a la de otros jóvenes futbolistas de Esquel que en los últimos años comenzaron a transitar caminos vinculados a clubes de Buenos Aires.

En Estudiantes de La Plata ya se encuentra Bautista Jones, exjugador de San Martín de Esquel, quien desde el año pasado forma parte de la institución y viene avanzando a paso firme en su formación dentro de un club de Primera División.

También continúan su recorrido en el “Pincha” otros futbolistas surgidos del fútbol esquelense, como Mateo Moraga , formado en las divisiones inferiores de Belgrano de Esquel. A el se suma Simón Ocraenecz, otro joven surgido del club esquelense que continúa su formación en Estudiantes.

Por su parte, Agustín Gohner, formado en San Martín de Esquel, fue seleccionado por Argentinos Juniors y el año pasado dejó la ciudad junto a su familia para continuar su formación en Buenos Aires.

Cada historia tiene su propio recorrido y sus tiempos, pero todas comparten un mismo punto de partida: las canchas de Esquel y el trabajo que realizan diariamente los clubes y sus formadores en las categorías infantiles y juveniles.

El entrenador Nicolás Silva junto a Valentino Sosa

La presencia de varios jóvenes de la ciudad en pruebas, procesos de selección e inferiores de clubes de Buenos Aires en los últimos años también pone en valor ese trabajo que comienza mucho antes de que aparezca una convocatoria. Son los entrenadores y formadores locales quienes acompañan a los chicos en sus primeros pasos, los ayudan a desarrollarse y los preparan para aprovechar las oportunidades cuando finalmente llegan.

Ahora, Valentino tiene por delante una nueva oportunidad para seguir creciendo y buscar su lugar en uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

Las pruebas finalizarán este jueves y será entonces cuando se conozcan las próximas novedades sobre el futuro deportivo del joven esquelense.

AMD