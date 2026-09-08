-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 08 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Prueba de jugadores
08 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Valentino Sosa, otra promesa de Esquel que busca cumplir su sueño en Estudiantes

El futbolista categoría 2014, surgido de San Martín, fue preseleccionado tras una prueba realizada por el club platense en marzo en nuestra ciudad y esta semana viajó a La Plata para continuar con la evaluación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Valentino Sosa Carinao, de 12 años, atraviesa una importante experiencia deportiva en La Plata, donde durante esta semana se encuentra realizando pruebas en las divisiones formativas de Estudiantes.

 

El joven defensor esquelense llegó a esta instancia luego de haber participado en una evaluación que el club platense realizó en Esquel durante el mes de marzo. Su desempeño le permitió ser preseleccionado por los captadores de Estudiantes, quienes ahora volvieron a convocarlo para continuar con la evaluación en las instalaciones de la institución.

 

 

 

 

 

Valentino viajó acompañado por su entrenador, Nicolás Silva, y participa de entrenamientos durante los días martes, miércoles y jueves. Una vez finalizadas las pruebas, se conocerán las novedades respecto de su continuidad en el club.

 

El futbolista se desempeña como defensor central o marcador de punta y actualmente integra la novena categoría del Club San Martín de Esquel.

 

Su vínculo con la institución comenzó hace aproximadamente siete años, cuando se incorporó a la escuelita de fútbol. Desde hace dos años forma parte de las divisiones inferiores, donde continúa desarrollando su formación.

 

 

Una nueva ilusión para el fútbol de Esquel

 

La experiencia de Valentino se suma a la de otros jóvenes futbolistas de Esquel que en los últimos años comenzaron a transitar caminos vinculados a clubes de Buenos Aires.

 

En Estudiantes de La Plata ya se encuentra Bautista Jones, exjugador de San Martín de Esquel, quien desde el año pasado forma parte de la institución y viene avanzando a paso firme en su formación dentro de un club de Primera División.

 

También continúan su recorrido en el “Pincha” otros futbolistas surgidos del fútbol esquelense, como Mateo Moraga , formado en las divisiones inferiores de Belgrano de Esquel. A el se suma Simón Ocraenecz, otro joven surgido del club esquelense que continúa su formación en Estudiantes.

 

Por su parte, Agustín Gohner, formado en San Martín de Esquel, fue seleccionado por Argentinos Juniors y el año pasado dejó la ciudad junto a su familia para continuar su formación en Buenos Aires.

 

Cada historia tiene su propio recorrido y sus tiempos, pero todas comparten un mismo punto de partida: las canchas de Esquel y el trabajo que realizan diariamente los clubes y sus formadores en las categorías infantiles y juveniles.

 

 

 

                    El entrenador Nicolás Silva junto a Valentino Sosa

 

 

 

La presencia de varios jóvenes de la ciudad en pruebas, procesos de selección e inferiores de clubes de Buenos Aires en los últimos años también pone en valor ese trabajo que comienza mucho antes de que aparezca una convocatoria. Son los entrenadores y formadores locales quienes acompañan a los chicos en sus primeros pasos, los ayudan a desarrollarse y los preparan para aprovechar las oportunidades cuando finalmente llegan.

 

Ahora, Valentino tiene por delante una nueva oportunidad para seguir creciendo y buscar su lugar en uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

 

Las pruebas finalizarán este jueves y será entonces cuando se conozcan las próximas novedades sobre el futuro deportivo del joven esquelense.

 

 

AMD

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encontraron a siete hermanitos abandonados y desnutridos
2
 Desalojo en Esquel: recuperaron tres hectáreas ocupadas ilegalmente
3
 Un título, muchos abrazos: Jacqueline García ya es profesora de Educación Primaria
4
 Recolección de residuos: piden no sacar basura en tres barrios de Esquel
5
 Chubut: un nene de 9 años cayó de un quinto piso y falleció
1
 Pruebas PISA: Argentina tuvo su peor resultado de los últimos 20 años
2
 ¿Querés aprender masoterapia deportiva? Brindan un seminario con teoría y mucha práctica
3
 COVID: apareció una nueva variante en Argentina ¿es peligrosa?
4
 Chubut será sede del primer encuentro provincial sobre economía del carbono
5
 Un médico fue condenado por un abuso sexual ocurrido durante una consulta en Lago Puelo
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -