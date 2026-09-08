Lanzan en Puerto Madryn un concurso escolar sobre VIH

El Gobierno del Chubut, en un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud y el Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn, presentó la iniciativa “Dale Play a la Prevención”. La convocatoria cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación provincial, el municipio local y el auspicio de entidades privadas que aportan el financiamiento para los premios de los estudiantes.

La propuesta está dirigida a estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias y de quinto año de escuelas técnicas de la localidad madrynense. Para poder participar, cada grupo debe contar con el acompañamiento de un docente o tutor responsable, quien estará a cargo del trámite de inscripción y del seguimiento durante la producción audiovisual del material.

Desde la organización resaltaron la importancia de otorgar un rol activo a la juventud en la sensibilización comunitaria. Al respecto, Vanesa Ampuy, integrante del Servicio de Patologías Prevalentes y Epidemiología del nosocomio local, señaló que la meta es “que los jóvenes sean protagonistas de la prevención del VIH, y puedan crear contenidos destinados a otros jóvenes, utilizando sus propias formas de expresarse y comunicarse”. En esa misma línea, la profesional remarcó: “Queremos que se informen, que sean creativos y que puedan transmitir este mensaje y compartirlo con otros jóvenes y con toda la comunidad de Puerto Madryn”.

La articulación entre el sistema sanitario y el ámbito educativo constituye uno de los ejes centrales de la convocatoria. Sobre este punto, Julieta Sabatino, referente provincial del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, remarcó “la importancia del trabajo articulado con el Ministerio de Educación y la capacitación destinada a los docentes, para que cuenten con herramientas que les permitan acompañar a los estudiantes durante el concurso”. Sabatino agregó además que “generalmente, desde los equipos de salud salimos a brindar información. En este caso, son los propios jóvenes quienes van a investigar, producir contenidos y acercar el mensaje a otros jóvenes”.

El cronograma del certamen establece que las inscripciones permanecen abiertas desde el martes 8 hasta el viernes 18 de septiembre inclusive. El trámite debe formalizarse de manera virtual a través del formulario oficial dispuesto por la organización. Como instancia previa a la realización del video, el 28 de septiembre se dictará un taller de capacitación virtual orientado a los educadores inscriptos, habilitando opciones en los turnos de las 9 y las 14 horas. Entre los requisitos reglamentarios se exige la presentación de un consentimiento informado firmado que autorice el uso de imagen y voz de los alumnos involucrados.

En cuanto a las pautas de entrega, los cursos participantes deberán elaborar un video en formato vertical con un límite de duración de dos minutos enfocado en el VIH y la prevención combinada. Las producciones se recepcionarán por correo electrónico entre el 9 y el 13 de noviembre. El curso galardonado se dará a conocer públicamente el 1° de diciembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Respuesta al VIH. La división ganadora recibirá conjuntos completos de camperas y remeras de egresados para sus integrantes, mientras que el profesor acompañante será reconocido con una tablet.

EBW