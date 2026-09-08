Esquel en Bs. As.: Octavio Rodríguez presenta su productora audiovisual

Con un equipo de 14 personas, en su mayoría patagónicos, el licenciado en comunicación y director audiovisual esquelense Octavio Rodríguez presentó oficialmente su productora, 8studio.

Vive en Esquel desde los dos años y mantiene un vínculo fuerte con la ciudad. De hecho, el equipo que trabajó en esta primera sesión es casi todo del sur: Gastón en guitarra, Lucía Buduba en dirección creativa y Brian Leguiza en edición, además del propio Tysan.

El lanzamiento llega de la mano de una sesión acústica con el artista esquelense Tysan, un proyecto que resume la identidad de la productora.“Queremos llegar cada vez a más gente mediante una pieza bien curada, bien estética, en donde se engloben todas las áreas de la producción audiovisual y musical”, explicó Rodríguez.

Aunque nació en Buenos Aires, se considera esquelense. Vive en Esquel desde los dos años y mantiene un vínculo fuerte con la ciudad. De hecho, el equipo que trabajó en esta primera sesión es casi todo del sur: Gastón en guitarra, Lucía Buduba en dirección creativa y Brian Leguiza en edición, además del propio Tysan.

La propuesta de las sesiones acústicas es volver a lo esencial: un artista, un instrumento y la voz cruda, sin arreglos ni autotune. “La idea es que sea muy humano el producto y que la gente pueda conectar desde un lugar genuino y orgánico”, señaló.

El concepto, dice, representa los valores de 8ST: hacer mucho con poco, desde el amor por lo que hacen y sosteniendo la identidad patagónica aunque estén lejos de casa. “Somos 14 amigos haciendo lo que les gusta, viniendo desde afuera, desde el sur”.

La productora apunta a artistas emergentes de todos los géneros, no solo rap y trap, con una atención especial a los artistas del sur. A medida que el proyecto crezca, abrirán convocatorias para que músicos y marcas puedan acercar sus propuestas.

La primera sesión ya está disponible en YouTube como 8 studio y en Instagram como @8st__. El portfolio personal de Rodríguez se puede ver en su cuenta @octavioorodriguez.“Es un orgullo seguir trabajando con gente de la Patagonia, seguir plantando bandera acá en la ciudad y poder seguir viviendo de lo que nos gusta. Siempre llevamos al pueblo con nosotros”.

SL