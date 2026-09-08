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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

COVID: apareció una nueva variante en Argentina ¿es peligrosa?

Se trata del sublinaje BA.3.2, descendiente de Ómicron, que fue identificado mediante vigilancia genómica en tres personas de la provincia de Buenos Aires. 
Por Redacción Red43

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Argentina registró por primera vez la presencia del sublinaje BA.3.2 del SARS-CoV-2. El hallazgo fue confirmado por ANLIS Malbrán a partir de muestras tomadas entre abril y julio de este año.

 

En total fueron secuenciados 21 genomas del virus y tres correspondieron a esta nueva variante. Los casos corresponden a un adulto y dos adultos mayores. Uno de ellos requirió internación debido a comorbilidades previas, mientras que los tres evolucionaron favorablemente.

 

 

Qué se sabe de la nueva variante

 

 

BA.3.2 desciende de Ómicron BA.3 y fue identificada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024. La Organización Mundial de la Salud la mantiene bajo la categoría de Variante Bajo Monitoreo.

 

Aunque presenta capacidad de escape frente a algunos anticuerpos, hasta el momento no existen evidencias de que provoque cuadros más graves, aumente las hospitalizaciones o eleve la mortalidad. Tampoco se detectaron fallas en las pruebas diagnósticas ni una menor respuesta a los antivirales.

 

 

La situación en Argentina

 

 

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable durante 2026. La detección de BA.3.2 forma parte de la vigilancia genómica que permite identificar cambios en el comportamiento del virus y evaluar su impacto sanitario.

 

 

AM

 

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