“El Principito” vuelve a escena en Esquel con una función para toda la familia

La compañía En el Camino Producciones presentará este viernes 11 de septiembre una adaptación teatral de “El Principito” en el Auditorio Municipal de Esquel. La función será a las 18:00 horas y las entradas tendrán un valor de $5.000.

Lautaro y Matías, integrantes de la productora, explicaron que se trata de una propuesta familiar basada íntegramente en el clásico de Antoine de Saint-Exupéry.

“Vamos a estar este viernes 11 de septiembre a las 6 de la tarde, una propuesta familiar, 100% adaptación del libro”, señalaron.

La puesta busca recuperar el espíritu de imaginación y asombro presente en la infancia, invitando también a los adultos a reencontrarse con esa mirada. “Invitamos a que nuestras obras sean esa oportunidad”, expresaron desde la compañía.

La obra tendrá una duración aproximada de una hora y contará con la participación de Gonzalo Tejeda, director y titiritero, además de Azul y Matías, quienes interpretan distintos personajes.

Desde En el Camino Producciones también adelantaron que durante octubre presentarán “Help!”, un nuevo musical que combinará actuación, canto y baile con escenas inspiradas en reconocidas obras de Broadway.

Las entradas para “El Principito” tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse en el Auditorio Municipal o consultando en @enelcaminoproducciones.

R.G