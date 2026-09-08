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Por Redacción Red43

“El Principito” vuelve a escena en Esquel con una función para toda la familia

La función será este viernes 11 de septiembre a las 18:00 horas en el Auditorio Municipal de Esquel. La adaptación del clásico de Antoine de Saint-Exupéry propone una experiencia para disfrutar en familia, con entradas a $5.000.
Por Redacción Red43

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La compañía En el Camino Producciones presentará este viernes 11 de septiembre una adaptación teatral de “El Principito” en el Auditorio Municipal de Esquel. La función será a las 18:00 horas y las entradas tendrán un valor de $5.000.

 

Lautaro y Matías, integrantes de la productora, explicaron que se trata de una propuesta familiar basada íntegramente en el clásico de Antoine de Saint-Exupéry.

 

“Vamos a estar este viernes 11 de septiembre a las 6 de la tarde, una propuesta familiar, 100% adaptación del libro”, señalaron.

 

La puesta busca recuperar el espíritu de imaginación y asombro presente en la infancia, invitando también a los adultos a reencontrarse con esa mirada. “Invitamos a que nuestras obras sean esa oportunidad”, expresaron desde la compañía.

 

La obra tendrá una duración aproximada de una hora y contará con la participación de Gonzalo Tejeda, director y titiritero, además de Azul  y Matías, quienes interpretan distintos personajes.

 

Desde En el Camino Producciones también adelantaron que durante octubre presentarán “Help!”, un nuevo musical que combinará actuación, canto y baile con escenas inspiradas en reconocidas obras de Broadway.

 

Las entradas para “El Principito” tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse en el Auditorio Municipal o consultando en @enelcaminoproducciones. 

 

 

 

R.G

 

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