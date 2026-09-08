Esquel será sede de un Campus de Lanzamiento de Bala y Jabalina

El Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, llevará a cabo este sábado 12 de septiembre el "Campus de Acompañamiento a las Trayectorias Deportivas Infantiles". La jornada, libre y gratuita, se desarrollará de 10:00 a 18:00 horas en el Complejo Deportivo Municipal de Esquel y enfocará sus contenidos teórico-prácticos en el desarrollo metodológico del lanzamiento de bala y jabalina.

El proyecto surge a partir del diagnóstico obtenido en los Juegos Comunales, programa provincial por ley que detectó un valioso potencial de atletas en la zona oeste. "Históricamente, los lanzadores que nutren a las selecciones provinciales para los campeonatos nacionales han sido de la cordillera y de la meseta chubutense", explicó Adriana Garzón, entrenadora e integrante del cuerpo técnico provincial.

Por ello, la iniciativa busca responder a las solicitudes de idóneos y formadores del interior que requieren herramientas específicas para la enseñanza en edades clave de desarrollo motor.

La capacitación busca articular el trabajo formativo desde la iniciación en los Juegos Comunales hacia el salto competitivo en certámenes como los Juegos Evita, EPADE y Araucanía.

Durante la jornada se abordarán aspectos reglamentarios, metodologías de aprendizaje, entradas en calor y ejercitaciones específicas. "Es fundamental aportar herramientas en etapas donde el sistema nervioso está ávido de incorporar técnica, rapidez y coordinación", remarcó Garzón.

Junto a Garzón estará como disertante Lucas Ancaten, profesor de Educación Primaria y campeón sudamericano de jabalina. Su presencia apunta a sumar un componente de motivación, compartiendo su experiencia desde sus inicios en los pueblos cordilleranos hasta el alto rendimiento internacional. La propuesta se plantea además como prueba piloto dentro de un objetivo mayor: afianzar a Esquel como un centro de mediano rendimiento para las disciplinas de campo.

Los profesores, entrenadores, idóneos y deportistas interesados pueden solicitar información o inscribirse contactando a Adriana Garzón vía telefónica al 02945-696511 o por correo electrónico a adrianamajunu@yahoo.com.ar.