Trevelin tuvo la alcoholemia más alta de la provincia

Se retuvieron 9 rodados y se labraron 156 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Los registros de alcoholemias más elevadas fueron en las ciudades de Trevelin con 2,19 g/l y Comodoro Rivadavia con 2,15 g/l.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desplegó durante este último fin de semana un amplio operativo de fiscalización y prevención vial en rutas, ciudades y accesos de distintos puntos de la provincia. Las acciones estuvieron destinadas a reforzar la seguridad vial, promover una circulación responsable y prevenir siniestros, con especial atención a las condiciones climáticas adversas que se registraron en gran parte del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.720 vehículos, realizó 4.116 test de alcoholemia y retiró a 40 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Esquel y Trevelin

En Esquel, se controlaron 1.815 vehículos, se realizaron 1.669 test de alcoholemia, se comprobaron 6 casos positivos, se labraron 34 infracciones y se retuvieron 2 rodados.

En la localidad de Trevelin se controlaron tres vehículos y se realizaron los correspondientes test de alcoholemia, que arrojaron resultado positivo en los tres casos. Ante estas infracciones, se labraron las respectivas actas conforme a la normativa vigente.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 826 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 295 test de alcoholemia, se detectaron a 3 conductores alcoholizados, se labraron 40 infracciones y se retuvieron 5 automóviles.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 968 vehículos, se realizaron 673 test de alcoholemia, hubo un caso positivo, se labraron 12 infracciones a la Ley Nacional de tránsito.

Trelew

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 426 vehículos, se efectuaron 303 test de alcoholemia en los que se detectaron a 7 conductores en estado de ebriedad.

Asimismo, se registraron 14 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn, se controlaron 512 vehículos en circulación, se realizó un test de alcoholemia y se detectó un conductor alcoholizado, se labraron 5 infracciones a la Ley nacional de Tránsito y se retuvo un vehículo.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia, en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 2.113 vehículos, se realizaron 1.043 test de alcoholemia, se detectó a 18 conductores en estado de ebriedad y se labraron 43 infracciones.

En la localidad de Rada Tilly se verificaron 74 vehículos en circulación y se realizaron 45 test de alcoholemia sin registrarse ningún tipo de infracción.

Camarones

En Camarones se controlaron 27 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia y se elaboraron 2 infracciones.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico , Atilio Viglione y Tecka

En José de San Martín se controlaron 53 vehículos y no se registraron infracciones.

En Paso de Indios, se controlaron 35 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 239 vehículos en circulación.

En Río Pico, se controlaron 193 vehículos, se realizaron 84 test de alcoholemia y se detectó a un conductor alcoholizado, se labraron 2 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvo un vehículo.

Finalmente en Tecka, se controlaron 436 rodados y se registró una infracción a la Ley Nacional de Tránsito.