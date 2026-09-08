Este martes habrá un corte de luz en la Comarca ¿A qué hora y dónde será?

EdERSA informó que este martes 8 de septiembre habrá un corte de energía en la Comarca Andina, debido a trabajos de montaje de columnas, poda y mantenimiento de subestaciones que afectarán instalaciones de media tensión.

El corte se realizará entre las 12 y las 14 horas y alcanzará a los suministros del barrio Luján y de la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo comprendido entre Piscicultura y Puente Los Repollos, en El Bolsón

Qué localidades tendrán una interrupción momentánea

De acuerdo con el comunicado de la empresa, los usuarios de El Foyel, Villegas, El Manso, Ñorquinco, Río Chico y Cuesta del Ternero también tendrán una interrupción del servicio, aunque en estos casos será de aproximadamente un minuto.

La breve interrupción se producirá para realizar un traspaso de carga hacia otro sector, con el objetivo de mantener el abastecimiento eléctrico mientras se desarrollan las tareas programadas.

En los sectores alcanzados por el corte de dos horas, EdERSA recomendó a los usuarios tomar los recaudos necesarios para reducir las molestias que puedan ocasionar los trabajos. La empresa recordó que este tipo de intervenciones forman parte de las tareas de mantenimiento y mejoras sobre la red eléctrica.

O.P.