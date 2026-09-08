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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Convocatoria a Martilleros Públicos matriculados en la ciudad

Hay tiempo hasta el 10 de septiembre. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel convoca a los Martilleros Públicos matriculados de la Ciudad de Esquel que deseen participar de un sorteo público para seleccionar a un martillero que llevará adelante la Subasta Pública Nº 01/2026.

 

Requisitos:

 

Los interesados deberán enviar copia del título habilitante y DNI a:
comprasesquel@gmail.com, hasta el día 10 de septiembre del cte. año a las 11.00 hs. 

 

DÍA – LUGAR Y HORA DEL SORTEO PÚBLICO
Jueves 10 de septiembre de 2026
A las 12:00 hs
En Mitre Nº 524 – Dirección de comunicación al vecino

 

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