Convocatoria a Martilleros Públicos matriculados en la ciudad

08 de Septiembre de 2026
sociedad |
La Municipalidad de Esquel convoca a los Martilleros Públicos matriculados de la Ciudad de Esquel que deseen participar de un sorteo público para seleccionar a un martillero que llevará adelante la Subasta Pública Nº 01/2026.
Requisitos:
Los interesados deberán enviar copia del título habilitante y DNI a:
comprasesquel@gmail.com, hasta el día 10 de septiembre del cte. año a las 11.00 hs.
DÍA – LUGAR Y HORA DEL SORTEO PÚBLICO
Jueves 10 de septiembre de 2026
A las 12:00 hs
En Mitre Nº 524 – Dirección de comunicación al vecino
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