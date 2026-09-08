Convocatoria a Martilleros Públicos matriculados en la ciudad

La Municipalidad de Esquel convoca a los Martilleros Públicos matriculados de la Ciudad de Esquel que deseen participar de un sorteo público para seleccionar a un martillero que llevará adelante la Subasta Pública Nº 01/2026.

Requisitos:

Los interesados deberán enviar copia del título habilitante y DNI a:

comprasesquel@gmail.com, hasta el día 10 de septiembre del cte. año a las 11.00 hs.

DÍA – LUGAR Y HORA DEL SORTEO PÚBLICO

Jueves 10 de septiembre de 2026

A las 12:00 hs

En Mitre Nº 524 – Dirección de comunicación al vecino