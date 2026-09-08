Convocan a asamblea ordinaria en la Escuela Modelo de Fútbol Esquel

La Asociación Club Social, Cultural y Deportivo Escuela Modelo de Fútbol Esquel convoca formalmente a todos sus asociados a la asamblea ordinaria fuera de término, la cual se llevara a cabo el sábado 3 de octubre de 2026 a las 16 horas. La cita tendrá lugar en la sede social de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, situada en Belgrano 869 de la ciudad de Esquel.

Durante el encuentro se abordará un temario que contempla la elección de dos asociados para la firma del acta correspondiente en conjunto con el presidente y la secretaria de la institución. Asimismo, se dará lectura y consideración a la memoria, el balance general y el dictamen del órgano de fiscalización correspondientes a los ejercicios finalizados en los años 2021, 2022, 2023 y 2024. Otro de los puntos centrales de la jornada será la elección de la nueva Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

De acuerdo con lo normado en el estatuto de la entidad, el inicio del debate requiere la presencia de la mitad más uno de los socios a la hora pautada en la citación. De no alcanzarse dicho quorum, la asamblea comenzará válidamente una hora más tarde con la cantidad de miembros que se encuentren presentes en el recinto. La convocatoria lleva las firmas del presidente de la institución, Elías Marcos Coronel, y de la secretaria, Norma Arrebol.

EBW