Torres respaldó sanciones a empresas que operen en Malvinas: “Salimos de lo declarativo y pasamos a la acción”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respaldó la aplicación de sanciones a empresas vinculadas con actividades en las Islas Malvinas y consideró que las medidas deben alcanzar también al sector pesquero.



Torres sostuvo que las sanciones existentes deben aplicarse “a todos los segmentos, no solamente al petrolero, también al pesquero”, al referirse a la actividad desarrollada en las islas.



En ese sentido, señaló que existen numerosos recursos pesqueros en Malvinas y mencionó que había empresas que podrían estar vinculadas a esa actividad bajo otra razón social.



Para el gobernador, resulta fundamental determinar mediante la trazabilidad si esas compañías efectivamente están operando en las islas. “Tienen que decir, operan en Malvinas o operan en Argentina”, afirmó.



Torres valoró especialmente que se avance con medidas concretas y no solamente con declaraciones políticas. “Yo celebro esa medida porque es una actuación concreta, salimos de lo declarativo y pasamos a la acción”, sostuvo.



Finalmente, consideró que ese tipo de controles y sanciones son una herramienta adecuada para determinar el vínculo de las empresas con la actividad desarrollada en las Islas Malvinas.