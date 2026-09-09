-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 09 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Ignacio Nacho TorresChubutEsquel
09 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Torres respaldó sanciones a empresas que operen en Malvinas: “Salimos de lo declarativo y pasamos a la acción”

El gobernador de Chubut respaldó la aplicación de sanciones a empresas que desarrollen actividades en Malvinas y sostuvo que la medida debe alcanzar también al sector pesquero.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respaldó la aplicación de sanciones a empresas vinculadas con actividades en las Islas Malvinas y consideró que las medidas deben alcanzar también al sector pesquero.

 


Torres sostuvo que las sanciones existentes deben aplicarse “a todos los segmentos, no solamente al petrolero, también al pesquero”, al referirse a la actividad desarrollada en las islas.

 


En ese sentido, señaló que existen numerosos recursos pesqueros en Malvinas y mencionó que había empresas que podrían estar vinculadas a esa actividad bajo otra razón social.

 


Para el gobernador, resulta fundamental determinar mediante la trazabilidad si esas compañías efectivamente están operando en las islas. “Tienen que decir, operan en Malvinas o operan en Argentina”, afirmó.

 


Torres valoró especialmente que se avance con medidas concretas y no solamente con declaraciones políticas. “Yo celebro esa medida porque es una actuación concreta, salimos de lo declarativo y pasamos a la acción”, sostuvo.

 


Finalmente, consideró que ese tipo de controles y sanciones son una herramienta adecuada para determinar el vínculo de las empresas con la actividad desarrollada en las Islas Malvinas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Leo sigue necesitando de todos: una venta de empanadas busca acompañarlo durante su tratamiento
2
 Un médico fue condenado por un abuso sexual ocurrido durante una consulta en Lago Puelo
3
 Esquel: habrá un corte de energía este miércoles por trabajos en la red
4
 Pedro Holub QEPD
5
 A 24 años de la muerte de Walter Olmos: tres shows, una llamada y un disparo
1
 Habilitan las reservas para ver pingüinos de Magallanes en la costa chubutense
2
 ¿Qué consumen los adolescentes en las escuelas? La preocupación de SEDRONAR
3
 Del Rubik al Jenga: el esquelense que convirtió la arquitectura en un juego
4
 De Esquel a la Selección Argentina: Ami viajará a Brasil y su familia organiza un Mate Bingo
5
 La ciencia explica qué le pasa al cuerpo cuando pasamos tiempo en la naturaleza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -