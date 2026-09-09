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Por Redacción Red43

Hay ganas de juntarse, cantar y bailar: Todo listo para una nueva Peña de Palin

La Fiesta Palinera será este viernes 11 de septiembre, en Lago Puelo. Las Bertas, Palin Possetto, Adrián Vivas y otros artistas serán parte de una propuesta que apuesta por el arte y la producción autogestiva.
Por Redacción Red43

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Este viernes 11 de septiembre llega una nueva fiesta palinera al Complejo Los Robles (Ruta 16 Km 6), en Lago Puelo, donde se realizará la Peña del Palin con música en vivo y comidas. Se trata de una propuesta que nace desde la autogestión y el trabajo de muchas personas.

 

La noche tendrá música de Las Bertas, Palin Possetto, Adrián Vivas, Mario Astete, Martín Esponton y Jesús Hereñú Alba.

 

La propuesta busca ser más que una noche de música. Quienes están detrás de la peña la presentan como una apuesta al arte y al encuentro en tiempos difíciles, con una producción que se sostiene de manera autogestiva. “Hay mucha gente laburando para que suceda”, manifestó Palí Possetto, que ya invita a prepararse para una noche de baile y canciones.

 

 

Además de los shows, habrá barra popular con comidas y mesa dulce, para acompañar la noche.

 

La entrada anticipada tiene un valor de $10.000. Para conseguirla o realizar consultas se puede contactar al 2944 807298.

 

 

La cita es este viernes 11 de septiembre en el Complejo Los Robles, con una propuesta que pone la música, el arte y las ganas de encontrarse en el centro de la noche.

 

 

O.P.

 

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