Obra del aeropuerto: “Vamos a lograr el compromiso y el financiamiento para finalizarla”

El gobernador de Chubut destacó las gestiones realizadas para destrabar las obras previstas en el aeropuerto de Esquel y aseguró que buscará avanzar con el financiamiento necesario para completar el proyecto.



“Finalmente después de mucho pelearla”, señaló Torres al referirse al avance de la obra, y destacó especialmente el acompañamiento del ex concejal de Esquel, Sergio Sepiurka, quien, según explicó, conoce el tema y viene siguiendo el proceso.



El gobernador contó que también hubo gestiones ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), donde se abordaron cuestiones normativas que permitieron destrabar el inicio de los trabajos.



“Me acompañó a una reunión donde logramos destrabar esta obra”, afirmó Torres, quien adelantó que la Provincia volverá a reunirse con el ORSNA para avanzar en la planificación de las próximas etapas.



Según explicó, la obra comenzará con el parking, pero el objetivo es garantizar que posteriormente se avance con la torre y con la obra completa del aeropuerto.

“Queremos venir con la garantía de que se va a avanzar en una segunda etapa con la torre y obviamente con la obra completa”, sostuvo.



Torres vinculó la importancia de la obra con el crecimiento turístico de Esquel y de toda la comarca. En ese sentido, remarcó que la ciudad cuenta con un nuevo hotel y que, por su potencial turístico y por ser una puerta de entrada a la región, necesita contar con una infraestructura aeroportuaria acorde.



“Con el potencial que tiene, con lo que está creciendo, con el nuevo hotel que tenemos y como puerta a la comarca tiene que tener un aeropuerto como el que se merece y como el que está planificado”, afirmó.



Finalmente, el gobernador se mostró optimista respecto de las próximas gestiones y aseguró: “Como destrabamos el inicio de la obra, vamos a lograr el compromiso y el financiamiento para finalizarla”.