Torres: “Cuando hay reglas claras, cuando hay previsibilidad, las inversiones llegan”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el impacto de la Ley de Promoción de Inversiones Turísticas y aseguró que Esquel se convirtió en la ciudad de la provincia que más inversiones logró captar bajo este régimen, que contempla una exención impositiva de 15 años para quienes inviertan en infraestructura turística.



Torres resaltó que la herramienta no solo permitió avanzar en nuevas obras, sino que también generó un impacto en la actividad económica y en el empleo.



En ese sentido, puso como ejemplos los complejos turísticos que se encuentran en desarrollo y la construcción del que será el primer hotel cinco estrellas de la comarca. Para el gobernador, estas inversiones permiten superar el denominado “dilema del huevo y la gallina” en materia turística: “No hay oferta porque no hay demanda o no hay demanda porque no hay oferta”.



Según explicó, la llegada de nueva infraestructura turística permite generar las condiciones para atraer más visitantes y, al mismo tiempo, responder a una demanda creciente.

Críticas a los municipios que no adhirieron



Torres también cuestionó a los pocos municipios que todavía no adhirieron a la ley y puso como ejemplo el caso de Comodoro Rivadavia.



“Comodoro Rivadavia no adhirió (…) en Rada Tilly ya hay dos emprendimientos importantes y en Comodoro lamentablemente no tenemos ninguno justamente por la no adhesión a la ley”, señaló.



Ante el planteo sobre el costo fiscal de eximir de impuestos a quienes construyen hoteles, el gobernador sostuvo que, sin el beneficio, esas inversiones directamente no se concretarían.

“La realidad es que suma cero, si no le das un beneficio no lo hacen”, afirmó Torres, quien consideró que los municipios que todavía no se incorporaron “están a tiempo” de hacerlo.



Finalmente, defendió el esquema de promoción y lo vinculó con la necesidad de generar condiciones previsibles para atraer capitales. “Cuando hay reglas claras, cuando hay previsibilidad, cuando hay una política de alivio fiscal, las inversiones llegan”, concluyó.