Producción pesquera: “Queremos llevarle todo ese potencial a un mercado incipiente como es Europa”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el crecimiento de la actividad pesquera provincial y aseguró que la Provincia busca aprovechar ese potencial para abrir nuevos mercados en Europa.



Torres afirmó que Chubut registró por primera vez en su historia un récord de descargas de recursos pesqueros y que, durante este año, logró superar a Buenos Aires en ese indicador.



“Tenemos más que Buenos Aires”, señaló el gobernador, en referencia a las descargas que históricamente lideró la provincia bonaerense a través del puerto de Mar del Plata.



Además, destacó la posibilidad de diversificar la actividad mediante otras especies, como la anchoveta, y de recuperar el trabajo en tierra vinculado a la merluza.



“Todo ese potencial queremos llevarle a un mercado incipiente como es Europa”, sostuvo Torres, quien remarcó que la apertura de nuevos destinos forma parte de la estrategia para diversificar la actividad pesquera de Chubut.