¿Qué consumen los adolescentes en las escuelas? La preocupación de SEDRONAR

El consumo de sustancias entre adolescentes volvió a quedar bajo la lupa a partir de los resultados del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de SEDRONAR.

El relevamiento permite conocer qué sustancias aparecen con mayor frecuencia entre los estudiantes secundarios de todo el país y cómo se modifican los patrones de consumo a medida que avanza la adolescencia.

Entre los principales resultados aparecen dos consumos ampliamente extendidos: el alcohol y las bebidas energizantes. Por detrás se ubican los vapeadores y cigarrillos electrónicos, que se consolidaron como una de las modalidades de consumo más presentes entre los estudiantes.

El estudio también muestra una diferencia importante respecto de años anteriores: los dispositivos electrónicos de vapeo ya superan al cigarrillo tradicional entre los adolescentes.

El alcohol y los energizantes, al frente

El alcohol aparece como una de las sustancias de mayor presencia entre los estudiantes secundarios. Además, la distancia entre quienes reconocieron haberlo probado alguna vez y quienes lo consumieron durante el último año resulta relativamente reducida, un dato que muestra la continuidad que puede tener su consumo.

Las bebidas energizantes también ocupan un lugar destacado dentro del relevamiento y se encuentran muy por encima de otras sustancias analizadas.

El escenario cambia cuando se observa el resto del ranking. Los vapeadores y cigarrillos electrónicos aparecen como una de las principales formas de consumo entre los adolescentes, mientras que el cigarrillo convencional queda por debajo.

El avance de los vapeadores

Uno de los puntos que más llamó la atención del estudio es justamente la expansión de los dispositivos electrónicos.

El informe muestra cómo las nuevas tecnologías modificaron las formas de consumo entre las generaciones más jóvenes. Mientras el cigarrillo tradicional perdió presencia, el vapeo ganó terreno y pasó a ocupar un lugar relevante entre los estudiantes.

El dato también aparece mencionado en una resolución del Ministerio de Salud publicada en 2026, que toma como referencia el estudio de SEDRONAR y advierte sobre el crecimiento de estos productos entre la población escolar secundaria.

La marihuana, primera entre las sustancias ilícitas

Dentro de las sustancias ilegales, la marihuana aparece como la de mayor prevalencia entre los estudiantes secundarios.

El estudio señala una prevalencia de vida del 17%, es decir, estudiantes que reconocieron haberla consumido alguna vez, mientras que la prevalencia durante el último año alcanza el 13%.

Más abajo en el ranking aparecen los psicofármacos tranquilizantes, la cocaína y los solventes inhalables, con niveles considerablemente menores.

El consumo aumenta con la edad

Otro de los aspectos que plantea el relevamiento es que los consumos tienden a incrementarse de manera significativa a partir de los 15 años.

Por este motivo, el estudio vuelve a poner el foco en la prevención temprana y en la necesidad de generar herramientas antes de que determinados hábitos se incorporen con mayor fuerza a las dinámicas de socialización durante la adolescencia.

El objetivo no pasa solamente por conocer qué sustancias consumen los estudiantes, sino también por comprender cuándo comienzan estos comportamientos y cuáles son los factores que pueden favorecerlos.

Cómo se hizo el estudio

El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria fue realizado mediante una encuesta anónima, voluntaria y autoadministrada.

Participaron 117.833 estudiantes de 1.085 escuelas secundarias de todo el país, con una muestra probabilística representativa a nivel nacional y provincial.

Para analizar los consumos se utilizaron, entre otros indicadores, la prevalencia de vida, que refiere a haber consumido una sustancia alguna vez, y la prevalencia de año, correspondiente al consumo durante los últimos doce meses.

Los resultados permiten así construir un mapa actualizado de los consumos entre los adolescentes escolarizados y muestran cómo, junto con sustancias tradicionales como el alcohol, aparecen nuevas modalidades como el vapeo.

SEDRONAR es el organismo nacional encargado de coordinar políticas públicas vinculadas con la prevención, atención, asistencia y acompañamiento frente a los consumos problemáticos.

MA