Habilitan las reservas para ver pingüinos de Magallanes en la costa chubutense

Septiembre marca el inicio de una nueva temporada de avistaje en la provincia con la apertura progresiva de las principales Áreas Naturales Protegidas costeras. La llegada de los primeros ejemplares de pingüinos de Magallanes da comienzo al ciclo natural que atrae a visitantes de todo el país y del mundo para observar de cerca la llegada, nidificación y reproducción de la especie.

El cronograma de aperturas para esta temporada contempla el inicio de actividades el 8 de septiembre en Estancia San Lorenzo, ubicada dentro del Área Natural Protegida Península Valdés. Seguidamente, el 14 de septiembre quedará habilitada el Área Natural Protegida Punta Tombo, mientras que el 2 de octubre se concretará la apertura en Cabo Dos Bahías. Las actividades en estos espacios protegidos se extenderán hasta los primeros meses del próximo año.

De cara a la afluencia de público, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas provincial realiza distintos trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y conservación. Las intervenciones abarcan la puesta a punto de espacios de uso público, senderos e infraestructura general en los puntos de recepción. En el caso de Punta Tombo, se lleva adelante un proceso integral de renovación desarrollado entre el Gobierno Provincial, la Coadministración del área junto al Ente Trelew Turístico, instituciones y el sector privado.

Entre las tareas viales, la Administración de Vialidad Provincial trabaja en el acceso por la Ruta Provincial N° 42, donde se contempla el cambio de traza con tareas de movimiento de suelo, nivelación, compactación y enripiado, además de la construcción de una nueva alcantarilla para optimizar el drenaje del sector.

En cuanto al Centro de Interpretación de Punta Tombo, se ejecuta una reforma integral de la Sala Marina y del diorama mediante un aporte de 13,6 millones de pesos realizado por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. A esto se suma la creación de un espacio audiovisual inmersivo equipado con cinco proyectores, tras un acuerdo con la empresa Torca, y la puesta en valor de senderos y sectores de circulación mediante insumos aportados por la empresa Pinturerías Croma.

EBW