Murió Samuel “Chiche” Gelblung a los 82 años

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años. El reconocido periodista se encontraba internado en terapia intensiva luego de haber sido trasladado de urgencia tras sufrir una descompensación.

La noticia se conoció después de un período en el que su estado de salud había requerido distintos controles e internaciones. En abril había sufrido una descompensación por la que debieron colocarle dos stents y permaneció tres días internado en el Sanatorio Los Arcos.

Tras recibir el alta, Gelblung había retomado su actividad profesional y continuó al frente de sus espacios en radio y televisión. Conducía Hola Chiche por Radio del Plata AM 1030 y Chiche en vivo por Net TV.

Sus últimos días

En los últimos días, el periodista había sufrido una caída en su casa que le provocó una herida en el rostro. El domingo no pudo realizar su programa y el lunes fue internado para determinar si su estado de salud tenía relación con aquel episodio.

Luego de la colocación de los stents, Gelblung había contado públicamente que se encontraba bien y que solo atravesaba algunas molestias. También había reconocido que, pese a las recomendaciones médicas de descansar y reducir su actividad, continuaba trabajando.

En octubre de 2024 había sido internado en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro febril. Un año antes había atravesado otra internación de urgencia por una insuficiencia renal asociada al uso prolongado de antiinflamatorios para tratar dolores de cadera.

Extensa trayectoria en los medios

Samuel Gelblung construyó una extensa carrera en el periodismo argentino, con presencia tanto en radio como en televisión. También trabajó en fotografía y se desempeñó como corresponsal de guerra.

Su recorrido estuvo marcado por una manera directa de abordar la actualidad y por una presencia sostenida durante décadas en distintos medios. A lo largo de su trayectoria recibió varios reconocimientos, entre ellos Premios Martín Fierro por su labor periodística en radio y televisión y un Premio Konex a la Comunicación y el Periodismo como conductor radial.

Su muerte cierra una extensa etapa de la televisión y la radio argentinas, donde su nombre quedó asociado a una forma particular de hacer periodismo y conducción.

O.P.