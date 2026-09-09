Miércoles de frío y cielo cubierto, con algunas lluvias

Este miércoles 9 de septiembre comenzó frío y húmedo en la Comarca Andina, después de algunas precipitaciones durante la madrugada. Para el resto de la jornada se espera cielo mayormente cubierto, con posibilidad de lluvias intermitentes, aunque sin un escenario de precipitaciones abundantes en las localidades de menor altura.

Los datos horarios muestran temperaturas que parten cerca de los 2 °C durante las primeras horas y suben progresivamente hasta alcanzar alrededor de 9 °C durante la tarde. La nubosidad aumenta con rapidez durante la mañana y se mantiene elevada durante buena parte del día.

El viento del oeste se mantendrá en valores moderados, entre aproximadamente 7 y 13 km/h, aunque las ráfagas previstas podrían ser algo superiores durante la tarde.

La situación cambia al mirar hacia las zonas más altas. Allí, con temperaturas menores, no se descarta que las precipitaciones puedan presentarse en forma de nieve.

Alerta amarilla por lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo para la mañana, con lluvias de variada intensidad y acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros durante todo el período de alerta, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

Para las localidades de la Comarca Andina, sin embargo, el comportamiento horario previsto permite pensar en una jornada más bien húmeda y nublada, con algunos momentos de lluvia, en lugar de un día de precipitaciones continuas.

Durante la tarde, el SMN prevé una temperatura máxima de 10 °C, viento del oeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, la temperatura rondaría los 5 °C y continuarían las condiciones inestables, con posibilidad de lluvias y nevadas en las zonas más elevadas.

O.P.