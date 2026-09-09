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09 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

“Noche de Impro”: música y humor se encuentran en el Melipal

La Cuática presentará este viernes 11 de septiembre una propuesta donde la música, el humor y las historias espontáneas se combinan en una función única. Será a las 21:30 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal.
Por Redacción Red43

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“Noche de Impro” propone crear las historias en el mismo momento de la función. Cada nota musical inspira una escena y, a su vez, cada escena transforma la música, en una dinámica que convierte cada presentación en una experiencia irrepetible.

 

La propuesta estará a cargo de Diego Recagno, en improvisación, y Eduardo Puyelli, quien tendrá a su cargo la musicalización. La producción será de Eluned Lloyd Patalagoyti.

 

 

 

Durante el espectáculo también tendrán protagonismo las anécdotas del público, que servirán como punto de partida para las historias que se irán construyendo sobre el escenario.

 

La función será este viernes 11 de septiembre a las 21:30 horas horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en Av. Alvear y Av. Fontana.

 

Las reservas pueden realizarse al 2945 334939. La entrada será “a la gorra consciente”, bajo la modalidad de aporte voluntario.

 

 

 

R.G

 

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