Sastre sobre minería: "Chubut tiene otras alternativas de desarrollo"

"El pueblo se ha expresado y comprendo que no es no", manifestó el vicegobernador en su cuenta de Twitter.

Ricardo Sastre, usó su cuenta de Twitter para marcar posición con respecto a la megaminería en el territorio chubutense. Ayer, manifestantes se presentaron en su casa y él dialogó con ellos, aunque dejó claro entonces que "podemos coincidir en el reclamo pero no comparto la forma, y una marcha en la vivienda donde están mis hijos, no es el camino".

En la tarde del sábado, el vicegobernador de la provincia expresó: "Creo y estoy convencido que saldremos adelante en un camino que nos encuentre a todos unidos en un mismo objetivo y No enfrentados por las diferencias". "El PUEBLO de Chubut se ha expresado en contra del desarrollo minero y comprendo que no es no", continuó el madrynense.

"En la clase dirigencial debe haber una fuerte autocrítica", consideró Sastre. "Chubut tiene otras alternativas de desarrollo que pueden llevarse adelante con responsabilidad y eficiencia, sin poner en riesgo el agua, y nuestro medio ambiente", concluyó.