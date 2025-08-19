Trelew: Provincia trabaja en la Laguna Cacique Chiquichano

Desde la semana pasada en Trelew "se efectúan distintos trabajos en la Laguna Chiquichano para su recupero total, en conjunto con otros organismos como la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, que vienen haciendo tareas de renuevo del agua, y muestreos prácticamente a diario para poder garantizar el tipo de agua que queda en la laguna", informó Laura Mirantes, la ministra de Producción de la Provincia. Agregó que los trabajos están coordinados con la Cooperativa Eléctrica de Trelew y con Servicios Públicos, revelando además que durante hoy martes 19 de agosto "se va a continuar por 10 horas más con esas tareas para que se puedan recuperar esas aguas, que de alguna manera fueron afectadas con residuos del Parque Industrial".

Vuelta de las aves

Mirantes también reveló que se han recuperado sectores de la laguna y que han vuelto aves, "por lo que estamos recuperando todo lo que es la parte de fauna, que es fundamental".

Sostuvo además que "si bien los olores aún persisten en algunos sectores, no es así en toda la laguna donde se continúa trabajando para poder solucionar el inconveniente que en 20 a 30 días será el renuevo total, con un caudal de agua incluso mucho mayor supervisado por el Instituto Provincial del Agua".

Por último y en relación a olores durante estas jornadas, explicó que "es porque se está cambiando de alguna manera el agua y ese movimiento hace que los olores fluyan". Además, la ministra sostuvo que se está trabajando para dar una respuesta a esa problemática, afirmando que las tareas están aseguradas en relación a la recuperación del agua limpia, y que observar el regreso de algunas aves al espejo de agua es un resultado del trabajo que se viene realizando, afirmando que se está efectivizando el recurso con la presencia de Ambiente.

E.B.W.